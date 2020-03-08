Ювентус одолел Интер в принципиальном матче при пустых трибунах

Новостные ленты на Апеннинском полуострове в современных реалиях забиты сообщениями с не самыми утешающими известиями. Коронавирус COVID-19 поднял на уши не только Италию, но и всю Европу, что повлекло за собой остановку практически всех массовых мероприятий в стране. Пострадал от этого и календарь Серии А. Определенная часть поединков была вначале перенесена на неопределенный срок, однако футбольные функционеры вовремя взялись за голову, и не позволили разразиться кризису в национальном первенстве в преддверии летнего чемпионата Европы.

В итоге, было принято волевое решение играть все встречи Серии А до нормализации ситуации при пустых трибунах, а первым туром в таких условиях стал 26-й по счету от начала сезона. Центральная игра отчетных выходных прошла в Турине, где на поле стадиона «Альянц Стэдиум» местный «Ювентус», чемпион Италии и лидер текущего сезона Серии А до момента начала паники, встречался с миланским «Интером» – своим прямым преследователем. Матчи между этими двумя командами в Италии принято называть «Derby d'Italia» или же Всеитальянским дерби.

Наблюдать за игрой с участием подопечных Антонио Конте при пустых трибунах зрелище пусть и не новое, но достаточно непривычное, учитывая то, какие обороты вовлеченности начал набирать итальянский чемпионат в последнее время. Вот и не вошел должным образом в игру клуб из Милана, не сумев навязать сопернику ровным счетом никакого стиля ведения поединка в первые полчаса. «Ювентус» пользовался скромностью гостей при построении атак в полной мере, уходя в затяжной контроль мяча в центральной зоне.

Моменты команда Сарри создавала за счет стандартных положений, нестандартных действий Дугласа Косты и желания отличиться очередным голом у Криштиану Роналду. В первом компоненте преуспевал Де Лигт, дважды пробив головой после подач у угловых, Роналду поддержал партнера регулярной проверкой готовности Хандановича парировать удары со средней и дальней дистанций, а бразилец готовил почву добрый час игрового времени под выход Дибалы, постоянно изматывая соперников в своей зоне.

Так и не встретив должного сопротивления, «зебры» перешли от слов к делу в середине второго тайма. Прострел Матюиди от лицевой на левом фланге завершился комфортной скидкой от Роналду под удар с фронтовой границы вратарской для Рэмси. Валлиец неожиданно появился в старте вместо Миралема Пьянича, однако смог обеспечить для своей команды два результативных действия со своей стороны.

С выходом на поле Пауло Дибалы «Ювентус» начал план по досрочному лишению соперников шансов набрать очки во второй очной дуэли в сезоне. Аргентинец сказал свое слово после быстрого выхода хозяев в контратаку через длинную передачу из центра поля от Бентанкура, после которой Дибала подключил Рэмси и за счет партнера ворвался в штрафную соперников, из центра которой расстрелял левый угол ворот Хандановича. У Конте не было запасного плана, да и стартовая задумка осталась не раскрытой.

В следующем туре итальянской Серии А туринский «Ювентус» сыграет на выезде против «Болоньи», а миланскому «Интеру» предстоит в родных стенах принять «Сассуоло».

Итальянская Серия А. 26-й тур.



Ювентус – Интер – 2:0



Рэмси, 54, Дибала, 67



Роналду, 87 – Шкриниар, 63, Весино, 71, Брозович, 79



Паделли, 80 (неспортивное поведение, не на поле)



Ювентус: Щесны – Алекс Сандро (Де Шильо, 78), Бонуччи, Де Лигт, Куадрадо – Матюиди, Бентанкур, Рэмси – Роналду, Игуаин (Бернардески, 81), Дуглас Коста (Дибала, 59).

Интер: Ханданович – Бастони, де Врей, Шкриниар – Янг, Барелла (Эриксен, 60), Брозович, Весино, Кандрева (Гальярдини, 74) – Мартинес, Лукаку (Санчес, 77).



Арбитр: Марко Гуида (Помпеи, Италия)



Стадион: «Альянц Стэдиум» (Турин, Италия)



Удары (в створ): 12 (6) – 8 (2)

Угловые: 5 – 4

Оффсайды: 1 – 0.

ЮВЕНТУС-ИНТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА



Температура: 11°C