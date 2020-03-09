Ювентус - Интер - 2:0. Видео голов и обзор матча

«Ювентус» в матче чемпионата Италии, который проходил при пустых трибунах, одолел «Интер» со счетом 2:0.
Лучшие моменты матча Ювентус - Интер Милан
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Пауло Дибала (Ювентус).
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Аарон Рамзи (Ювентус).
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Источник — Sport.ua
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