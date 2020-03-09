26-й тур
Ювентус
2:0
Интер Милан
08.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Ювентус - Интер - 2:0. Видео голов и обзор матча

Туринцы в матче без болельщиков обыграли конкурента

  • 09.03.2020 11:33
  • 931 просмотр
  • 1 комментарий
Ювентус - Интер - 2:0. Видео голов и обзор матча
© twitter.com/juventusfc

«Ювентус» в матче чемпионата Италии, который проходил при пустых трибунах, одолел «Интер» со счетом 2:0.

Лучшие моменты матча Ювентус - Интер Милан
68' ГОЛ ! Мяч забил Пауло Дибала (Ювентус).
55' ГОЛ ! Мяч забил Аарон Рамзи (Ювентус).
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    vovast
      vovast, 09.03.2020 11:37
    -1
    радует, что аналдо-сасалдо обосралось
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