26-й тур
Ювентус
2:0
Интер Милан
08.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Ювентус – Интер – 2:0. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка двадцать шестого тура итальянской Серии А

  • 08.03.2020 21:43
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Ювентус – Интер – 2:0. Текстовая трансляция матча
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Итальянская Серия А. 26-й тур.

Ювентус – Интер – 2:0

Рэмси, 54, Дибала, 67

 Роналду, 87 – Шкриниар, 63, Весино, 71, Брозович, 79

 Паделли, 80 (неспортивное поведение, не на поле)

Ювентус: Щесны – Алекс Сандро (Де Шильо, 78), Бонуччи, Де Лигт, Куадрадо – Матюиди, Бентанкур, Рэмси – Роналду, Игуаин (Бернардески, 81), Дуглас Коста (Дибала, 59).

Запасные: Буффон, Пинсольо, Данило, Кьеллини, Пьянич, Рабио, Хедира, Ругани.

Интер: Ханданович – Бастони, де Врей, Шкриниар – Янг, Барелла (Эриксен, 60), Брозович, Весино, Кандрева (Гальярдини, 74) – Мартинес, Лукаку (Санчес, 77).

Запасные: Паделли, Берни, Станкович, Годин, Д'Амброзио, Раноккья, Бираги, Валеро, Асамоа, Агуме, Эспозито.

Арбитр: Марко Гуида (Помпеи, Италия)

Стадион: «Альянц Стэдиум» (Турин, Италия)

МАТЧ ОКОНЧЕН!

90+4 мин. МОМЕНТ! Рядом! Роналду мог забивать ударом в дальний угол из левой половины штрафной!

90+3 мин. МОМЕНТ! Роналду пробил рядом с правой девяткой из-за пределов штрафной!

90 мин. Арбитр позволил командам провести на поле еще, как минимум, четыре минуты.

89 мин. Эриксен неудачным отбором отправил Куадрадо на газон в центре поля.

 87 мин. Роналду был предупрежден за удар сзади по ногам Шкриниара на чужой половине.

85 мин. Подача Эриксена с углового на правом фланге оказалась неточной.

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83 мин. Неточная передача на правый фланг от Санчеса в адрес Шкриниара.

 81 мин. ЗАМЕНА У ИНТЕРА. Вместо Игуаина на поле вышел Бернардески.

80 мин. УДАЛЕНИЕ! Паделли удален со скамейки запасных за нецензурную брань!

 79 мин. Брозович получил желтую за грубый подкат в центре поля.

 78 мин. ЗАМЕНА У ЮВЕНТУСА. Травмированный Алекс Сандро заменен на Де Шильо.

 77 мин. ЗАМЕНА У ИНТЕРА. Лукаку был заменен на Санчеса.

76 мин. Сандро придется менять.

 74 мин. ЗАМЕНА У ИНТЕРА. Кандрева был заменен на Гальярдини.

 71 мин. Желтую получил Весино за опасную игру против Алекса Сандро на правом фланге атаки Интера.

69 мин. Кандрева бежал с мячом по правому флангу, но Сандро удалось встретить его без фола.

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 67 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Роскошный гол удался Дибале! От момента приема мяча после длинной передачи Бентанкура до решающего удара с носка в левый угол ворот Хандановича, после стенки с Рэмси, прошло несколько секунд!

64 мин. В стенку попал Криштиану своим ударом со стандарта.

63 мин. Шкриниар остановил продвижение Роналду с левого фланга в штрафную ценой предупреждения.

62 мин. Роналду выстрелил со средней дистанции рядом с левой штангой.

60 мин. ЗАМЕНА У ИНТЕРА. Эриксен вышел на замену Барелле.

 59 мин. ЗАМЕНА У ЮВЕНТУСА. Вместо Косты игру продолжит Дибала.

58 мин. Коста классно вышел из-под опеки трех соперников на левом фланге.

56 мин. Коллектив Сарри не дает соперникам поднять голову.

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 54 мин. ГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Роналду великодушно остановил мяч у чужой вратарской для Рэмси после прострела от лицевой на левом фланге штрафной от Матюиди, а Аарону оставалось только не промахнуться мимо ворот!

52 мин. После передачи от Лукаку из штрафной Интера по воротам попробовал пробить Брозович, однако отправил мяч в корпус защитнику.

50 мин. Матюиди встретил смещавшегося с правого фланга атаки с мячом Кандреву.

49 мин. Улетел на газон Криштиану после толчка в спину от де Врея в центре поля.

47 мин. Де Врей головой пробил из центр чужой штрафной точно в руки Хандановичу.

46 мин. Интер начал тайм с затяжного контроля мяча.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

43 мин. Куадрадо был сбит в центре поля усилиями Бареллы.

42 мин. Прострел Косты с правого фланга перехватил Ханданович.

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39 мин. Нарушил правила Лаутаро во время верховой борьбы на чужой половине поля.

38 мин. МОМЕНТ! Головой пробил Бонуччи после подачи углового с левого фланга! Выше!

37 мин. Роналду ударом с дальнего штрафного заработал для своей команды угловой на левом фланге.

36 мин. МОМЕНТ! Щесны потащил удар с дальней дистанции от Брозовича в правый нижний угол!

35 мин. Матюиди попал в оффсайд в глубине левого фланга атаки Юве.

33 мин. Подкрученный удар Лаутаро со штрафного пришелся в стенку.

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32 мин. Опасный штрафной для своей комнады заработал Лаутаро на входе в чужую штрафную!

31 мин. Защитники перехватили прострел Лукаку с правого фланга штрафной.

29 мин. Катает мяч на чужой половине Ювентус.

27 мин. ОПАСНО! Де Врей пробил головой после подачи углового с правого фланга, после чего мяч, ударившись об газон, прошел рядом с левой штангой!

25 мин. Мартинес заработал угловой на правом фланге своим прострелом в корпус Бонуччи.

24 мин. Не удалось Лаутаро установить мяч после передачи Янга с левого фланга в зону перед штрафной.

23 мин. Янг заблокировал дальнейшее продвижение Куадрадо по правому флангу штрафной.

23 мин. Брозович отмахнулся от Бонуччи на чужой половине поля.

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22 мин. Весино выстрелил рядом с правой штангой метров с 28-и!

21 мин. Угловой с правого фланга Де Лигт завершал ударом головой. Над перекладиной прошел мяч.

20 мин. Барелла пробил из полукруга у штрафной выше ворот соперников.

18 мин. Интеру удалось отодвинуть игру от своих ворот.

16 мин. Шкриниар получил по ногам от Матюиди при попытке полузащитника зацепиться за мяч в чужой штрафной.

15 мин. МОМЕНТ! Удар от Роналду из левой половины штрафной был парирован Хандановичем!

13 мин. МОМЕНТ! Роналду из-за пределов штрафной пробил точно по центру ворот, где и стоял Ханданович.

12 мин. Сбилась игра в центр поля, где команды поочередно потеряли мяч в попытках выскочить в свободную зону.

10 мин. Криштиану не удержал равновесие после передачи в его направлении на правый фланг атаки.

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8 мин. МОМЕНТ! Ханданович спас свою команду после удара головой от Де Лигта при подаче углового с левого фланга.

7 мин. Роналду пробил из левой половины штрафной. Брозович вновь подстраховал.

6 мин. Брозович сбил в центре поля Рэмси.

5 мин. Удар Рэмси со средне дистанции заблокировал Брозович.

4 мин. Коста грозился слету пробить после подачи Роналду с левого фланга, но неудачно поймал мяч на ногу.

4 мин. В руку Янгу мяч попал после прострела Косты с правого фланга!

3 мин. Шкриниар поднялся в центр поля, где сфолил против Роналду.

1 мин. ОПАСНО! Янг пробил из-за пределов штрафной чуть в сторону и выше от правой штанги.

1 мин. Да уж, не только в УПЛ можно услышать голоса футболистов.

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МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В воскресенье, 8-го марта, состоится поединок двадцать шестого тура итальянской Серии А, в котором сразятся туринский «Ювентус» и миланский «Интер». Матч пройдет в Турине (Италия), на поле стадиона «Альянц Стэдиум», начало в 21:45.

На Апеннинском полуострове вовсю продолжает бушевать коронавирус COVID-19, что стало причиной переноса сразу нескольких игр национального первенства Италии. Однако риск получить серьезный кризис во всем итальянском футболе из-за повального изменения дат встречи вынудил руководство Серии А дать разрешение командам выходить на поля своих стадионов. В эти выходные будет доигрываться 26-й тур, где центральным по праву считается игра между лидерами турнирной таблицы на момент начала хаоса. «Лацио» уже успел обогнать и «Ювентус», и «Интер», так что коллективам Сарри и Конте уж точно не выгодно делить очки.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Ювентусом» и «Интером».

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Источник — Sport.ua

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