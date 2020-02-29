В воскресенье, 1-го марта, в центральном поединке 26-го тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» на домашнем «Альянц Стэдиум» примет миланский «Интер».

В первой части сезона казалось, что «Интер» сможет впервые за долгие годы навязать борьбу «Ювентусу» за скудетто, однако как-то неожиданно к ним добавился «Лацио». Причем именно римляне в последнее время выступают лучше, так что фаворита в этой тройке определить сложно.

После 25 туров «Ювентус», набрав 60 очков, лидирует, опережая «Лацио» лишь на один балл. «Интер» идет третьим с 54 пунктами, но имеет матч в запасе. В минувшем туре «нерадзурри» должны были сыграть с «Сампдорией», но тот поединок был перенесен из-за вспышки коронавируса. Так что «Интер» в случае победы над «Ювентусом» сможет догнать туринцев по очкам, тем самым усилив интригу.

До Турина пока эпидемия не добралась, так что предстоящий матч должен состояться. А вот что будет происходить дальше – неизвестно, многие спортивные события находятся под угрозой.

«Ювентус» подходит к поединку на «Альянц Стэдиум» в подавленном состоянии, на этой неделе команда Маурицио Сарри во Франции минимально уступила «Лиону» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Отсутствие выездного гола может сыграть злую шутку с туринцами, теперь им необходимо в ответном матче, который состоится 17 марта, побеждать с разницей в два мяча.

«Интер» после третьего места на групповом раунде Лиги чемпионов вылетел в Лигу Европы, где успешно преодолел стадию 1/16 финала, дважды обыграв болгарский «Лудогорец» (2:0, 2:1). В следующем раунде команде Антонио Конте придется сразиться с испанским «Хетафе», так что как минимум на четвертьфинал шансы у миланцев неплохие.

В предстоящем поединке букмекеры больше верят в победу «Ювентуса», на его успех можно поставить за 2,30. Ничья оценивается в 3:34, а виктория «Интера» – в 3,46.

«Ювентус»: Щесны – Алекс Сандро, Кьеллини, Ругани, Данило, Матюйди, Бентанкур, Рэмзи, Роналду, Дибала, Куадрадо.

«Интер»: Ханданович – Шкриньяр, де Врей, Годин, Янг, Эриксен, Брозович, Весино, Кандрева, Мартинес, Лукаку.

1 марта, воскресенье