Даниэль СТАРРИДЖ: «Практика ставок на трансферы должна быть прекращена»

30-летний английский форвард – о своем отстранении от футбола

  • 03.03.2020 08:59
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Даниэль СТАРРИДЖ: «Практика ставок на трансферы должна быть прекращена»
© Instagram. Даниэль Старридж

Бывший нападающий «Ливерпуля», «Челси» и национальной сборной Англии Даниэль Старридж прокомментировал отстранение от футбола до 17 июля 2020 года.

30-летний футболист наказан Футбольной ассоциацией Англии за незаконное использование информации с целью ставок. Также Старридж должен будет выплатить 150 тысяч фунтов.

«Я разочарован и огорчен решением FA. Собираюсь продолжать бороться за то, чтобы футболисты могли свободно общаться со своими семьями без риска быть обвиненными в разглашении внутренней информации. Я думаю, что практика ставок на трансферы должна быть прекращена», - сказал Старридж.

Напомним, 2 марта Старридж разорвал контракт с «Трабзонспором», за который выступал с лета 2019 года. Даниэль провел за турецкую команду 16 матчей, в которых забил 7 голов.

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Источник — Instagram

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