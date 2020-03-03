Даниэль СТАРРИДЖ: «Практика ставок на трансферы должна быть прекращена»

Бывший нападающий «Ливерпуля», «Челси» и национальной сборной Англии Даниэль Старридж прокомментировал отстранение от футбола до 17 июля 2020 года.

30-летний футболист наказан Футбольной ассоциацией Англии за незаконное использование информации с целью ставок. Также Старридж должен будет выплатить 150 тысяч фунтов.

«Я разочарован и огорчен решением FA. Собираюсь продолжать бороться за то, чтобы футболисты могли свободно общаться со своими семьями без риска быть обвиненными в разглашении внутренней информации. Я думаю, что практика ставок на трансферы должна быть прекращена», - сказал Старридж.

Напомним, 2 марта Старридж разорвал контракт с «Трабзонспором», за который выступал с лета 2019 года. Даниэль провел за турецкую команду 16 матчей, в которых забил 7 голов.