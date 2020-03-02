Старридж разорвал контракт с Трабзонспором

Бывший нападающий «Ливерпуля», «Челси» и национальной сборной Англии Даниэль Старридж расторг контракт с турецким «Трабзонспором».

Соглашение 30-летнего форварда было рассчитан до июня 2021 года, но стороны приняли решение разорвать контракт по обоюдному согласию. Старридж отказался от выплат, полагавшимся ему по контракту.

Напомним, Старридж перешел в «Трабзонспор» летом 2019 года. Даниэль провел за турецкую команду 16 матчей, в которых забил 7 голов.

Отметим, что «Трабзонспор» после 23 туров занимает первое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги, имея в активе 48 очков.