Старридж разорвал контракт с Трабзонспором

Бывший нападающий «Ливерпуля», «Челси» и национальной сборной Англии Даниэль Старридж расторг контракт с турецким «Трабзонспором».
Соглашение 30-летнего форварда было рассчитан до июня 2021 года, но стороны приняли решение разорвать контракт по обоюдному согласию. Старридж отказался от выплат, полагавшимся ему по контракту.
Напомним, Старридж перешел в «Трабзонспор» летом 2019 года. Даниэль провел за турецкую команду 16 матчей, в которых забил 7 голов.
Отметим, что «Трабзонспор» после 23 туров занимает первое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги, имея в активе 48 очков.
Источник — ФК Трабзонспор
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