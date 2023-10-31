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  4. Дела о ставках в футболе: почему наказания бывают такими разными?
Англия
31 октября 2023, 14:46 |
400
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Дела о ставках в футболе: почему наказания бывают такими разными?

The Athletic – о факторах, которые влияют на строгость наказания

31 октября 2023, 14:46 |
400
2
Дела о ставках в футболе: почему наказания бывают такими разными?
Getty Images/Global Images Ukraine. Сандро Тонали

Ошибки Сандро Тонали означают, что он больше не сыграет в нынешнем сезоне ни за «Ньюкасл», ни в отборе на Евро-2024, который состоится следующим летом, ни в самом финальном турнире. 10-месячная дисквалификация, наложенная Итальянской федерацией футбола (FIGC), означает, что полузащитник не сможет выступать до августа следующего года.

Тонали получил свое наказание за многочисленные нарушения правил игры на ставках в родной Италии, и, как и товарищ по сборной Николо Фаджоли, ему пришлось заплатить за свои проступки. Потерянный сезон и подмоченная репутация.

Отстранение могло бы быть и более серьезным, если бы не его сотрудничество и признание в пристрастии к азартным играм. Оба фактора стали смягчающими при определении срока дисквалификации Тонали, но громкий эпизод не мог закончиться без наказания, учитывая, что он ставил в том числе на матчи «Милана», за который выступал в тот момент.

Тонали стал вторым игроком АПЛ, отстраненным за нарушение запрета на ставки, после того как в мае Футбольная ассоциация Англии наложила длительную дисквалификацию на игрока «Брентфорда» Айвена Тоуни. Нападающий сборной Англии будет снова доступен только 16 января после того, как он признал 232 нарушения правил игры в букмекерских конторах. Он был дисквалифицирован на восемь месяцев после того, как 29 ставок были сделаны на клубы, в которых Тоуни был зарегистрирован или находился на правах аренды.

Однако рядом с делами Тонали и Тоуни есть и другие случаи, когда нарушения правил относительно азартных игр заканчивались без такого же наказания. Крис Магуайр, бывший нападающий «Сандерленда» и «Линкольн Сити», в январе получил лишь шестинедельную дисквалификацию за многочисленные нарушения, а полузащитник «Ноттингем Форест» Гарри Тоффоло отделался лишь предупреждением и штрафом в размере почти 21 000 фунтов стерлингов (25 000 долларов США) после того, как принял обвинение в ставках на матчи, в которых он играл.


Getty Images/Global Images Ukraine. Айвен Тоуни

Однако кажущиеся несоответствия являются лишь частью тонкого процесса, в ходе которого игроки привлекаются к ответственности за нарушение Правила E8 ФА. Решение о наказании Тонали было принято Федерацией футбола Италии, но при определении срока дисквалификации учитываются одни и те же факторы – как отягчающие, так и смягчающие.

«Ни один случай не может быть абсолютно одинаковым», – говорит Стивен Тейлор Хит, руководитель отдела спортивного права компании JMW Solicitors. «В каждом из них будут свои нюансы, которые необходимо учитывать при вынесении санкции.

С общественной точки зрения может показаться, что существует некоторая непоследовательность, но с юридической точки зрения этот процесс достаточно прозрачен».

Профессиональные футболисты, руководство и персонал команд не могут делать ставки на футбольные матчи. Нарушение этих правил, призванных сохранить честность, в целом подпадает под одну из четырех категорий: ставка на любой футбольный матч в мире, ставка на турнир, в котором вы участвуете, ставка на матч с участием вашей собственной команды и, что самое серьезное, ставка на конкретное событие, связанное с этим человеком. Каждая из этих категорий предполагает очертания спортивной санкции, после чего рассматривается вопрос о смягчении или ужесточении запрета.

Тонали, Тоуни и Тоффоло в той или иной степени признали свою вину, и каждый из них согласился с предъявленными ему обвинениями. Однако, в отличие от Тонали и Тоуни, Тоффоло избежал дисквалификации. Ухудшение психического здоровья Тоффоло было расценено независимой комиссией как «очень существенное смягчение» его нарушений.

«Сравнение действий Айвена Тоуни и Гарри Тоффоло может проиллюстрировать важный момент», – говорит Дэн Чепмен, руководитель отдела спорта и трудоустройства в Leathes Prior. «На первый взгляд, возникает вопрос, почему один игрок был дисквалифицирован на очень значительный срок, а другой – нет.

В Великобритании существует список факторов, которые считаются смягчающими, а также различные факторы, которые считаются отягчающими. Когда рассматривается вопрос о каком-либо сроке запрета, необходимо взвесить обе стороны.

В случае с Тоффоло было выявлено множество смягчающих факторов, и важным из них является то, насколько игрок признает обвинение и как он сотрудничает.

ФА уделяет большое внимание тому, как игрок реагирует на ситуацию, и если вы прочитаете решение по делу Гарри Тоффоло, то он получил большую похвалу за то, что признал свою вину и дал полную информацию следствию.

Другие игроки вначале были немного уклончивы, пытаясь утверждать, что это был не их счет, не их телефон. Например, Тоуни изначально был не слишком откровенен в этом процессе».


Getty Images/Global Images Ukraine. Сандро Тонали

Признание вины и сотрудничество помогли Тонали избежать более длительной дисквалификации, чем 10 месяцев, которые он должен отбыть, равно как и признание пристрастия к азартным играм и последующая готовность обратиться за помощью. Тоуни также было сказано, что ФА настаивала бы на 15-месячной дисквалификации, если бы он не признал себя виновным в 232 нарушениях.

Английская Футбольная ассоциация описывает 10 факторов, которые будут учитываться при принятии решения о сроке запрета, включая количество и размер сделанных ставок, личные обстоятельства, опыт игрока и помощь, оказанную в ходе дисциплинарного процесса. Еще одним ключевым аспектом является то, участвовал ли игрок в матчах, на которые он делал ставки.

«Соответствующее наказание в значительной степени остается на усмотрение комиссии и будет зависеть от обстоятельств конкретного дела», – заявляет FA.

Именно поэтому Тоффоло, чьи 375 нарушений включали 40 ставок на свою собственную команду, был избавлен от наказания. Он шесть лет не делал ставок и начал играть на футбольных матчах, когда был еще подростком. Среди общей суммы ставок в 1 323,92 фунта стерлингов он поставил 25 пенсов на то, что станет первым и последним бомбардиром финала плей-офф Лиги 1 2015 года, когда еще играл в команде «Линкольн Сити». Было сказано, что он проявил «искреннее раскаяние».

«Вы, наверное, удивитесь, когда узнаете, что Тоффоло не был отстранен, но было много факторов, из-за которых запрет показался бы суровым», – говорит Чепмен.

«К тому времени, когда Тоффоло предъявили обвинение, он не делал ставок уже шесть лет или около того. Он уже исправился и все перевернул».

В случае с Тоуни все было иначе. Последнее преступление Тоуни было совершено в 2021 году, через четыре года после того, как он начал этим заниматься, и впоследствии он признал, что солгал следователям, когда первоначально отрицал, что делал ставки на футбол. Также было установлено, что Тоуни сделал 13 ставок на проигрыш своей команды в семи различных матчах. Признание вины и признание пристрастия к азартным играм позволило сократить срок дисквалификации, однако избежать ее было невозможно.

«В поведении игрока, признавшего факт совершения правонарушения, есть оттенки серого», – добавляет Тейлор Хит. «Он может оспаривать факты и быть не совсем сговорчивым с ФА во время расследования.

Если вы посмотрите, например, на дело Тоуни, то ФА утверждала, что ему не стоит полностью доверять. Если один игрок, как Тоффоло, считается полностью готовым к сотрудничеству, а другой – нет, то сразу же возникает разница в сроках дисквалификации.

Существует возможность дальнейшего сокращения срока наказания в зависимости от обстоятельств, сопутствующих делу. Например, одним из смягчающих обстоятельств является признание наличия у человека проблем с азартными играми и прохождение им лечения. Если да, то это снижает вероятность дальнейшего совершения правонарушения.

Все это необходимо принимать во внимание, и в результате можно получить различные санкции. Невозможно набросить на всех коллективное одеяло, а затем спросить, почему решения по ставкам настолько разные».

Есть и те, кто находится ниже уровня Английской футбольной лиги (EFL), для которых в 2023 году были введены более драконовские санкции.

Например, Дин Снедкер, вратарь-любитель, некогда выступавший за «Нортхэмптон Таун», был обвинен в 503 нарушениях правил ФА о ставках в период с сезоны 2015/2016 по 2021/2022, когда он играл за «Киддерминстер Харриерс», «Кембридж Сити» и «Сент-Олбанс Сити».

В ходе расследования было установлено, что Снедкер сделал ставок на сумму 42 708 фунтов стерлингов, в том числе 11 ставок на матчи с участием его собственной команды. ФА согласилась с тем, что доказательств того, что Снедкер повлиял на исход этих матчей, не было, однако независимая комиссия высказала иное мнение.

«Реальность такова, что господин Снедкер знал, что он делает, и знал, что такое поведение противоречит правилам», – было сказано на слушаниях, состоявшихся два месяца назад.

Снедкеру было запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, в течение четырех лет, причем два из них – условно.

Это дело последовало за делом Натана Хикса в июне, еще одного игрока-любителя, которого ФА запретила за нарушение правил ставок. Хикс, ранее выступавший за команды «Кеттеринг Таун» и «Рашден энд Даймондс», был уличен в нарушении правил приема ставок 2 753 раза в период с 2017 по 2022 год, поставив в общей сложности более £122 000.

В его обвинительном листе указаны 15 случаев, когда он ставил на победу своей команды, а также 14 случаев, когда он ставил на победу соперника над своей командой. Хиксу, который, по мнению ФА, страдает игровой зависимостью, ранее было вынесено предупреждение за нарушение правил игры на ставках в 2017 году, и он лишь оказал «ограниченную помощь» в последнем деле ФА против него. В итоге Хикс был дисквалифицирован на три года и еще на два года условно. Он сможет снова играть в футбол не раньше лета 2026 года.

Если заглянуть еще дальше в прошлое, то широкий спектр дисквалификаций за ставки становится столь же очевидным. Игровая карьера Джоуи Бартона была фактически завершена 18-месячной дисквалификацией, которую он получил в возрасте 34 лет, сделав 1260 ставок на футбольные матчи в период с 2006 по 2013 год, а Андрос Таунсенд был дисквалифицирован на четыре месяца в 2013 году, когда, будучи игроком «Тоттенхэма», он признался в ставках на матчи, которые смотрел по телевидению. В то же время игрок «Манчестер Сити» Мартин Демикелис избежал дисквалификации в 2015 году, сделав 25 ставок в течение трех недель.


Getty Images/Global Images Ukraine. Киран Триппьер

Совсем недавно были более сложные случаи, связанные с Кираном Триппьером и Дэниэлом Старриджем. Триппьер был дисквалифицирован на 10 недель и оштрафован на 70 000 фунтов стерлингов после того, как ФА обвинила его в передаче информации, не являющейся общедоступной, для использования другими лицами в целях заключения пари, когда он покинул «Тоттенхэм» и перешел в мадридский «Атлетико» в 2019 году.

Старридж был признан виновным в том же нарушении, и его первоначальный шестинедельный запрет был увеличен до четырех месяцев после того, как ФА подала апелляцию на первоначальный вердикт. В 2018 году он был признан виновным в предоставлении своему брату внутренней информации о возможном переходе из «Ливерпуля» в «Севилью».

Однако в обоих этих случаях есть важное отличие. Запрет, наложенный одной ФА, влечет за собой всемирную дисквалификацию через ФИФА, что не позволяет игроку переехать в другую страну и начать новую карьеру. Для Тонали также все двери закрыты, и он начинает 10-месячный отсчет времени до возвращения.

Филип Букингем, The Athletic

Перевод и адаптация – Олег Дидух

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Сандро Тонали Ньюкасл Айван Тоуни ставки дисквалификация The Athletic статьи эксклюзив выбор редакции
Источник The Athletic
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Комментарии 2
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Ярослав 999
скажіть мені будь ласка яке відношення має Італія до Англії,чому він не може грати за ньюкасл
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