Ставки: футболисты борются с зависимостью, боссы играют по другим правилам

Когда игрок «Кардифф Сити» Майкл Чопра зашел в раздевалку, это было болезненное напоминание о его личной борьбе с зависимостью, а также искушение сделать больше ставок: каждый из его товарищей по команде выставлял напоказ логотип букмекерской компании на своей футболке.

Чопра, который на этой неделе рассказал о своих проблемах с азартными играми, входит в число известных футболистов, в том числе Майкла Оуэна, Уэйна Руни, Пола Мерсона, Питера Шилтона, Андроса Таунсенда и Дитмара Хаманна, которые рассказали о своей борьбе с азартными играми.

Самым громким недавним примером является нападающий «Брентфорда» и сборной Англии Айвен Тоуни, которого ФА дисквалифицировала на восемь месяцев в мае после того, как он сделал сотни ставок, в том числе на свою команду.

Тоуни, который с тех пор говорил о своей зависимости, теперь должен восстановить карьеру, которая, казалось, была на грани взрыва, поскольку некоторые эксперты считали нападающего перспективным, способным возглавить линию атаки сборной Англии.

Полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета находится под следствием Футбольной ассоциации в связи с букмекерской деятельностью. Суть обвинения не раскрывается. Харри Тоффоло недавно был дисквалифицирован на пять месяцев условно после того, как признался в нарушении правил ставок.

В число других игроков, нарушивших правила в 2020 году, входят правый защитник «Ньюкасл Юнайтед» и сборной Англии Киран Триппьер, оштрафованный и дисквалифицированный за раскрытие подробностей своего предстоящего трансфера другу, а также бывший нападающий «Ливерпуля» Дэниел Старридж.

ФА ввела новые строгие правила ставок перед сезоном 2014/15. На первый взгляд правила просты. Перефразируя: любой, кто участвует в игре, не должен делать ставки ни на один футбольный матч, в любой точке мира.

Тем не менее, ФА учла тот факт, что некоторые владельцы клубов по своей сути были вовлечены в ставки через свои деловые интересы. В их число входила семья Коутс, стоящая за «Сток Сити» и Bet365, а также владелец «Брайтона» Тони Блум и Мэтью Бенхэм – бывший сотрудник Bloom и владелец футбольного клуба «Брентфорд».

ФА опасалась, что это может оказать «негативное влияние» на многообещающие клубы, такие как «Брентфорд» и «Брайтон», которые были обязаны своим апгрейдом своим боссам-предпринимателям, занимающимся ставками, если будет проведено строгое разделение между футболом и азартными играми.

Поэтому для «участников» футбола была составлена льгота, ориентированная на владельцев клубов. ФА заявляет, что эта политика не является секретной, и что любой, кому нужно знать, что в ней говорится, имеет копию. Однако ассоциацция отказалась раскрыть подробности, оставив фанатов в неведении относительно мелкого шрифта.