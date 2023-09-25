Вслед за Тоуни. Скандал в АПЛ: владелец клуба обвиняется в ставках на матчи

Футбольная ассоциация Англии столкнулась с обвинениями в двойных стандартах после того, как расследование Guardian показало, что владелец клуба Премьер-лиги мог получить выгоду от ставок на игру, сделанных от его собственного имени.

Раскрытие информации касается Мэтью Бенхэма, владельца клуба «Брентфорд», чей звездный нападающий Айван Тоуни отбывает восьмимесячную дисквалификацию за нарушение строгих правил азартных игр ФА.

Бенхэм — один из немногих избранных владельцев клубов-мультимиллионеров, пользующихся непрозрачным соглашением с ФА, позволяющим им участвовать в ставках. The Guardian ознакомилась с доказательствами того, что Бенхэм заработал деньги на ставках на футбол, сделанных от его собственного имени через британский игорный синдикат MSPP Admin. Бенхэм заявил, что соблюдает все правила ставок ФА.

Руководящий орган запрещает всем, кто занимается футболом, делать ставки на любой матч в любой точке мира в соответствии с законами, призванными защитить честность спорта, что приводит к жестким наказаниям для футболистов, включая нападающего сборной Англии Тоуни.

В настоящее время ФА сталкивается с призывами раскрыть полные условия сделки с владельцами, которая действует уже десять лет. Среди других владельцев, которым ФА разрешает вести букмекерский бизнес, одновременно владея футбольным клубом, – семья Коутс, стоящая за Bet365 и Stoke City, а также владелец «Брайтона» Тони Блум. Нет никаких предположений, что кто-либо из них получил выгоду от ставок, сделанных от их собственного имени.

Ассоциация, которая контролирует весь футбол в Англии, постоянно отказывается предоставить полную информацию об исключениях, предоставляемых некоторым владельцам футбольных клубов, но заявляет, что любой, кто имеет «значительный интерес» к футбольному клубу, не должен «непосредственно участвовать» в такой деятельности, таких как установка коэффициентов или размещение ставок.

Информация, которую увидела Guardian, вызывает вопросы о характере участия Бенхэма в ставках на футбол.

Бенхэм является основным спонсором и бенефициаром MSPP Admin, крошечной лондонской компании, которая делает ставки в Великобритании и Гонконге, где она делает это через частных контрагентов – людей, готовых принять другую сторону ставки.

Такие синдикаты объединяют деньги, вложенные несколькими игроками, и принимают единую стратегию ставок для максимизации прибыли. Предполагается, что администратор MSPP делал ставки от имени Бенхэма и других неназванных лиц.

Председатель клуба западного Лондона Клифф Краун числится одним из двух совладельцев MSPP Admin наряду с бывшим директором «Брентфорда» и давним другом и деловым партнером Бенхэма Филипом Уоллом.

Согласно свидетельствам, с которыми ознакомилась газета Guardian, некоторые ставки сделаны на имя Бенхэма.

Отдельные свидетельства, показывают, что администратор MSPP часто делал ставки на футбольные матчи по всему миру от имени своей компании, причем некоторые из них были сделаны совсем недавно, осенью 2022 года. Ни одна из них не была сделана на матчи в Великобритании.

Обычно администратор MSPP делает ставки через биржи, компании, которые взимают комиссию, чтобы сопоставить кого-то, кто делает ставку, с кем-то другим, готовым принять другую сторону.

Предполагается, что ФА навела справки о том, делал ли Бенхэм ставки от своего имени на территории Великобритании. Однако нет никаких предположений о том, что синдикат делал ставки на «Брентфорд», Премьер-лигу или соревнования, в которых участвует клуб.

Представитель Бенхэма заявил: «На Мэтью Бенхэма, как и на других владельцев клубов, имеющих финансовый интерес в букмекерской компании, распространяется политика ФА, которая, если ее соблюдать, гарантирует, что их букмекерские компании могут продолжать делать ставки на футбол.

В частности, те, к кому применяется эта политика, не должны, среди прочего, напрямую участвовать в установлении коэффициентов или размещении ставок на футбол, а также передавать какую-либо инсайдерскую информацию. Эта политика существует уже почти десятилетие.

Мэттью полностью соблюдает эту политику ФА. Он соблюдает все его условия и ограничения, а также подвергается регулярным проверкам третьей стороны для подтверждения соблюдения».

Представитель не ответил на вопросы о том, получил ли Бенхэм прибыль от ставок, сделанных от его собственного имени, и как это будет соответствовать требованиям ФА о прямом участии.

В 2014 году ФА обновила свои правила ставок, чтобы усилить режим, призванный предотвращать коррупцию и защищать честность игры. Он разработал политику, специально предназначенную для боссов азартных игр, владеющих футбольными клубами, но неоднократно отказывался публиковать эту политику.

ФА указала, что «заинтересованные стороны», такие как лиги и владельцы клубов, — единственные люди, которым необходимо видеть весь документ.

Депутат Клайв Беттс, возглавляющий многопартийную парламентскую группу по футболу, предупредил о двойных стандартах в правилах ставок и поставил под сомнение секретность, окружающую эту политику.

«Преследование футболистов кажется противоречивым и очень несправедливым, и во многих случаях это вполне справедливо, но владельцам, занимающим более высокие должности, сходит с рук то, что кажется похожей деятельностью», — сказал он. «Прозрачность — вот суть этого. Заинтересованные стороны в футболе – это болельщики и им нужно знать, что происходит.

ФА должна признаться и рассказать нам, каковы правила. Если люди соблюдают правила, нам нужно увидеть, какие правила они соблюдают. Я не могу понять, почему ФА не публикует эту [политику]».

Ник Де Марко, ведущий спортивный юрист, который представлял Тоуни в связи с запретом на азартные игры нападающему «Брентфорда», призвал ФА быть прозрачной в отношении своей позиции в отношении ставок футбольных боссов:

«Уже несколько лет сообщается, что ФА имеет «неопубликованную политику», освобождающую определенных лиц от правил ставок.

Я считаю, что трудно оправдать сохранение такой политики в секрете, если предположить, что она существует, когда ФА регулярно обвиняет и банит игроков и других лиц в футболе за ставки во имя «честности». Прозрачность и честность предполагают, что любая такая политика должна быть опубликована».

В 2018 году ФА проиграла битву тогдашнему владельцу «Борнмута» Максиму Демину после попытки обвинить его в многочисленных нарушениях правил ставок.

Адвокаты Демина успешно доказали, что на него не распространяются правила, поскольку он не принимал участия в повседневной деятельности клуба.

Тем не менее, предполагается, что с тех пор ФА ужесточила свои правила, чтобы обеспечить защиту владельцев клубов, даже если они не играют оперативной роли.

На веб-сайте футбольного клуба «Брентфорд» Бенхэм описывается как имеющий «значительный интерес» к клубу, и это же обозначение, которое, по словам ФА, регулирует ее правила ставок.

Представитель ФА заявил: «У нас действует строгая политика в отношении любого участника, который имеет значительный интерес как к футбольному клубу, так и к букмекерской компании, что было одобрено Управлением по регулированию футбола.

Политика включает в себя набор строгих условий и обязательств по отчетности и прямо запрещает этим лицам какое-либо личное участие или передачу информации, связанной с установлением коэффициентов, определением рынков или выбором или размещением отдельных ставок.

Мы всегда будем принимать соответствующие дисциплинарные меры, если эти правила будут нарушены».

За последние два десятилетия футбол и ставки стали еще более тесными, чему способствовала легализация рекламы азартных игр, распространение смартфонов и увеличение количества игр, транслируемых по телевидению.

Это позволило игре привлечь поток денег от спонсоров, а также инвестиций от предпринимателей, которые получили прибыль от бурного роста онлайн-гемблинга.

Бенхэм ранее работал на Тони Блума, прежде чем проложить свой собственный путь в мире спортивных азартных игр, основанных на данных.

Сообщается, что пара рассорилась, но каждый из них после многих лет вывел свои клубы в Премьер-лигу, используя подход, основанный на данных, который сейчас применяется более авторитетными и богатыми клубами.

Деловая хватка Бенхэма в сфере статистики и азартных игр позволила ему накопить личное состояние, которое, как полагают, превышает 150 миллионов фунтов стерлингов. Он является основателем и владельцем контрольного пакета акций компании Smartodds, которая использует передовые статистические модели, которые клиенты могут использовать для информирования о ставках на спорт.

Одним из таких клиентов является MSPP Admin, в синдикате которого Бенхэм является мажоритарным членом.

Богатство, полученное в основном за счет ставок, позволило Бенхэму купить «Брентфорд» в 2012 году и профинансировать выход клуба в Премьер-лигу в 2021 году, часто применяя сложный анализ данных, чтобы отобрать преимущество у более богатых клубов.

В 2014 году он также стал основным акционером датского клуба Суперлиги «Мидтьюлланд».

На Запросы на комментарии в адрес Краун и Уолла, отправленные через «Брентфорд», не было ответов.