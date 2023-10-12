В США выдали ордер на арест экс-звезды Ливерпуля и Челси

Правоохранительные органы США выдали одер на арест бывшего форварда сборной Англии Дэниэла Старриджа. Это случилось после того, как 34-летний экс-футболист не явился в суд города Лос-Анджелес.

Дело в том, что в 2019 году Старридж потерял свою собаку и объявил награду в размере 30 тысяч долларов тому, кто ее найдет. Собаку нашел американец Фостер Вашингтон, известный как рэпер Killa Fame.

Однако Старридж обещанное вознаграждение так и не выплатил, за что Вашингтон подал на него в суд. В сентябре Старридж был вызван в суд, однако 34-летний англичанин на заседание не явился.