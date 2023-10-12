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  4. В США выдали ордер на арест экс-звезды Ливерпуля и Челси
Англия
12 октября 2023, 19:15 |
620
0

В США выдали ордер на арест экс-звезды Ливерпуля и Челси

Дэниэл Старридж не явился в суд Лос-Анджелеса

12 октября 2023, 19:15 |
620
0
В США выдали ордер на арест экс-звезды Ливерпуля и Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

Правоохранительные органы США выдали одер на арест бывшего форварда сборной Англии Дэниэла Старриджа. Это случилось после того, как 34-летний экс-футболист не явился в суд города Лос-Анджелес.

Дело в том, что в 2019 году Старридж потерял свою собаку и объявил награду в размере 30 тысяч долларов тому, кто ее найдет. Собаку нашел американец Фостер Вашингтон, известный как рэпер Killa Fame.

Однако Старридж обещанное вознаграждение так и не выплатил, за что Вашингтон подал на него в суд. В сентябре Старридж был вызван в суд, однако 34-летний англичанин на заседание не явился.

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Источник The Sun
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