Лига Европы. ЛАСК, Вольфсбург и Байер вышли в 1/8 финала (обновляется)

В четверг проходят ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы

  • 27.02.2020 22:15
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Лига Европы. ЛАСК, Вольфсбург и Байер вышли в 1/8 финала (обновляется)
© ФК Байер

В четверг, 27 февраля, пройдут ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы.

Единственный представитель Украины, донецкий «Шахтер», сыграет на выезде против «Бенфики» после победы 2:1 в домашнем матче.  

Отметим, что «Брага» и «Рейнджерс» ответный поединок сыграли еще вчера, дальше идут шотландцы.

Лига Европы. Первые матчи 1/16 финала

«Брага» (Португалия) – «Рейнджерс»* (Шотландия) – 0:1 (первый матч 2:3)
Гол: 0:1 – 61 Кент.

«Эспаньол» (Испания) – «Вулверхэмптон»* (Англия) – 3:2 (первый матч 0:4)
Голы: 1:0 – 16 Кальери, 1:1 – 22 Траоре, 2:1 – 57, пенальти Кальери, 2:2 – 79 Доэрти, 3:2 – 90 Кальери.

«Истанбул» (Турция) – «Спортинг» (Португалия) – 3:1 (первый матч 1:3) - идет дополнительное время
Голы: 1:0 – 31 Шкртел, 2:0 – 45 Алексич, 2:1 – 68 Вьетто, 3:1 – 90 Вишча.

«Порту» (Португалия) – «Байер»* (Германия) –  1:3 (первый матч 1:2)
Голы: 0:1 – 10 Аларио, 0:2 – 50 Демирбай, 0:3 – 57 Хавертц, 1:3 – 65 Марега.

«Гент» (Бельгия) – «Рома»* (Италия) (первый матч  0:1)
Голы: 1:0 – 25 Дэвид, 1:1 – 29 Клюйверт.

«Базель»* (Швейцария) – АПОЭЛ (Кипр) – 1:0 (первый матч 3:0)
Гол: 1:0 – 38, пенальти Фрай.

ЛАСК* (Австрия) – «АЗ Алкмар» (Нидерланды) – 2:0 (первый матч 1:1)
Голы: 1:0 – 44, пенальти Рагуж, 2:0 – 50 Рагуж.

«Мальме» (Швеция) – «Вольфсбург»* (Германия) –  0:3 (первый матч 1:2)
Голы: 0:1 – 41 Брекало, 0:2 – 65 Герхардт, 0:3 – 69 Жоао Виктор.

«Арсенал» (Англия) – «Олимпиакос» (Греция) –  (первый матч 1:0)

«Аякс» (Нидерланды) – «Хетафе» (Испания) –  (первый матч 0:2)

«Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Брюгге» (Бельгия) –  (первый матч 1:1)

«Интер» (Италия) – «Лудогорец» (Болгария) –  (первый матч 2:0)

«Селтик» (Шотландия) – «Копенгаген» (Дания) –  (первый матч 1:1)

«Бенфика» (Португалия) – «Шахтер» (Украина) –  (первый матч 1:2)

«Севилья» (Испания) – ЧФР (Румыния) –  (первый матч 1:1)

И еще один матч перенесен на пятницу (18:00 по Киеву) из-за шторма.

«Ред Булл Зальцбург» (Австрия) – «Айнтрахт Ф» (Германия) – (первый матч 1:4)

* - вышли в 1/8 финала

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Источник — Sport.ua

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