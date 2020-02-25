В среду, 26-го февраля, состоится первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» будет принимать «Манчестер Сити». Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало – в 22:00.

«Манчестер Сити» в текущем сезоне преследуют неприятности. Чемпионство командой Хосепа Гвардиолы практически проиграно еще до наступления весны: от Ливерпуля, возглавляющего турнирную таблицу АПЛ, «горожан» отделяют 22 очка. Кроме того, УЕФА отстранил манчестерский клуб от Лиги чемпионов на два следующих сезона за нарушение финансового фэйр-плей. «Реал» в своем национальном первенстве ведет ожесточенную борьбу за титул. В крайнем туре Ла Лиги «галактикос» потеряли важные очки, уступив с минимальным счетом «Леванте». На официальном уровне соперники встречались четыре раза, и «Манчестер Сити» еще не обыгрывал «Королевский клуб». Команды противостояли друг другу в групповом раунде Лиги чемпионов сезона 2011/2012, а также в полуфинале главного клубного евротурнира сезона 2015/2016.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Манчестер Сити».