ВИДЕО. Зинченко на тренировке показал Марезу, кто тут главный

Видео Sport.ua: украинец ничем не уступает своему техничному одноклубнику

  • 17.02.2020 19:56
  • 1162 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Зинченко на тренировке показал Марезу, кто тут главный
© Sport.ua. Зинченко и Марез

Украинский футболист Александр Зинченко во время тренировки «Манчестер Сити» показал, что ничем не уступает своему техничному одноклубнику Рияду Марезу.

Футболисты устроили небольшую дуэль с перепасовкой навесными передачами. Битва длилась меньше минуты, и первым сдался как раз Рияд Марез, чему Александр очень обрадовался.

Смотрите видео от Sport.ua: Зинченко на тренировке показал Марезу, кто тут главный

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    AЛВ
    online
      AЛВ, 17.02.2020 20:09
    0
    Зіна удачі в клубі та збірній України на Євро-2020..!!!
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 17.02.2020 20:09
    0
    Зіна удачі в клубі та збірній України на Євро-2020..!!!
    Ссылка
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