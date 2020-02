Джеко забил сотый гол за Рому

Вчера «Рома» в 22-м туре Сериа А на выезде проиграла «Сассуоло» со счетом 2:4. Один из голов в составе команды Паулу Фонсеки забил Эдин Джеко.

Для боснийского форварда этот гол стал юбилейным, сотым в составе «Ромы» во всех турнирах. Джеко вышел на седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории «Ромы»:

7 - Edin #Dzeko is the 7th player in AS #Roma history to score at least 100 goals in all competitions. King.#SassuoloRoma pic.twitter.com/eww8waPpVj