Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эксперт: «Шовковский ими злоупотребляет, его самого следует встряхнуть»
Лига чемпионов
13 августа 2025, 18:53 | Обновлено 13 августа 2025, 18:54
1359
3

Эксперт: «Шовковский ими злоупотребляет, его самого следует встряхнуть»

Олег Федорчук высказался о главном тренере киевского Динамо

ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Известный эксперт Олег Федорчук высказался о главном тренере киевского «Динамо» Александре Шовковском после поражения в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против кипрского «Пафоса» (0:2, 0:3 по сумме матчей).

– Я не понимаю, почему Шовковский так злоупотребляет возрастными игроками. Буяльский и Ярмоленко явно не в кондиции… Они не помогают.

– Сможет ли Шовковский встряхнуть «Динамо», вытащить команду из психологической ямы?

– Шовковского самого нужно встряхнуть. Он, такое впечатление, поймал запару, как говорится, вчера очень стрессовал. Да, он тренер молодой. Через неудачные матчи проходят все начинающие. Даже когда Лобановский начинал, у него были провалы с «Днепром».

Олег Федорчук Александр Шовковский Динамо Киев Пафос Лига чемпионов Руслан Нещерет Виталий Буяльский Андрей Ярмоленко
Дмитрий Вус Источник: Спорт-Экспресс Украина
saltim
Только Лобан начинал тренить в 30 а молодой тренер Сашо в 50
romario1501
Відомий експерД, так Ярмоленко вчора був кращим в складі Динамо.
geomit
известный эксперт ))
