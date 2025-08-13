Эксперт: «Шовковский ими злоупотребляет, его самого следует встряхнуть»

Известный эксперт Олег Федорчук высказался о главном тренере киевского «Динамо» Александре Шовковском после поражения в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против кипрского «Пафоса» (0:2, 0:3 по сумме матчей).

– Я не понимаю, почему Шовковский так злоупотребляет возрастными игроками. Буяльский и Ярмоленко явно не в кондиции… Они не помогают.

– Сможет ли Шовковский встряхнуть «Динамо», вытащить команду из психологической ямы?

– Шовковского самого нужно встряхнуть. Он, такое впечатление, поймал запару, как говорится, вчера очень стрессовал. Да, он тренер молодой. Через неудачные матчи проходят все начинающие. Даже когда Лобановский начинал, у него были провалы с «Днепром».