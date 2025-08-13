Стало известно, делал ли Эвертон предложение по Довбику
Английский клуб офферов по украинцу не делал
Стало известно, сделал ли «Эвертон» предложение по украинскому нападающему римской «Ромы» Артему Довбику.
Как сообщает Харри Уоткинсон, английский клуб не делал офферов по 28-летнему футболисту. Ранее сообщалось, что «ириски» предложили за Артема 37 миллионов фунтов.
В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что конкурентом Довбика в «Роме» может стать игрок из УПЛ.
Цікаво в Евертон взагалі вкурсі що вони виявляється цікавляться Довбиком. Чи їхня "зацікавленість" тільки на сторінці sport.ua????