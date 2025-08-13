Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Стало известно, делал ли Эвертон предложение по Довбику
Италия
13 августа 2025, 14:27
807
2

Стало известно, делал ли Эвертон предложение по Довбику

Английский клуб офферов по украинцу не делал

13 августа 2025, 14:27 |
807
2
Стало известно, делал ли Эвертон предложение по Довбику
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Стало известно, сделал ли «Эвертон» предложение по украинскому нападающему римской «Ромы» Артему Довбику.

Как сообщает Харри Уоткинсон, английский клуб не делал офферов по 28-летнему футболисту. Ранее сообщалось, что «ириски» предложили за Артема 37 миллионов фунтов.

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что конкурентом Довбика в «Роме» может стать игрок из УПЛ.

Даниил Кирияка
Vbolivalnyk-Peter
Самі придумали "сенсацію" самі ж і придумали спростування цієї сенсації...
Цікаво в Евертон взагалі вкурсі що вони виявляється цікавляться Довбиком. Чи їхня "зацікавленість" тільки на сторінці sport.ua????
василь бруховський
Як це не робив? У вас досі ця ,,супеновина'' актуальна! Самі придумали, самі спростували. Жовта преса.
