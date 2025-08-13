Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Конкурентом Довбика в Роме может стать игрок из УПЛ. Это не Ванат
Италия
13 августа 2025, 10:41 | Обновлено 13 августа 2025, 10:42
Конкурентом Довбика в Роме может стать игрок из УПЛ. Это не Ванат

Римский клуб интересуется Эгиналду из «Шахтера»

Конкурентом Довбика в Роме может стать игрок из УПЛ. Это не Ванат
Getty Images/Global Images Ukraine. Эгиналду

Римская «Рома» интересуется бразильским нападающим донецкого «Шахтера» Эгиналду, сообщает известный журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, также 21-летним футболистом интересуются несколько клубов Бундеслиги.

Отмечается, что «горняки» оценивают стоимость своего игрока в 12 миллионов евро.

В сезонах 2024/25 и 2025/26 Эгиналду провел 40 матчей на клубном уровне, отличившись 7 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

Ранее стали известны подробности травмы Эгиналду.

Эгиналду Флориан Плеттенберг Шахтер Донецк Рома Рим трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Серии A трансферы УПЛ Артем Довбик
Дмитрий Вус Источник: Флориан Плеттенберг
