Конкурентом Довбика в Роме может стать игрок из УПЛ. Это не Ванат
Римский клуб интересуется Эгиналду из «Шахтера»
Римская «Рома» интересуется бразильским нападающим донецкого «Шахтера» Эгиналду, сообщает известный журналист Флориан Плеттенберг.
По информации источника, также 21-летним футболистом интересуются несколько клубов Бундеслиги.
Отмечается, что «горняки» оценивают стоимость своего игрока в 12 миллионов евро.
В сезонах 2024/25 и 2025/26 Эгиналду провел 40 матчей на клубном уровне, отличившись 7 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.
Ранее стали известны подробности травмы Эгиналду.
