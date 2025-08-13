Конкурентом Довбика в Роме может стать игрок из УПЛ. Это не Ванат

Римская «Рома» интересуется бразильским нападающим донецкого «Шахтера» Эгиналду, сообщает известный журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, также 21-летним футболистом интересуются несколько клубов Бундеслиги.

Отмечается, что «горняки» оценивают стоимость своего игрока в 12 миллионов евро.

В сезонах 2024/25 и 2025/26 Эгиналду провел 40 матчей на клубном уровне, отличившись 7 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

