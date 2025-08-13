Топ-матч Динамо – Полесье. Определены даты и время тура УПЛ

УПЛ определила даты и время начала матчей 4-го тура чемпионата Украины, в котором фаны увидят сразу два больших матча: Динамо сыграет с Полесьем, а Шахтер примет Александрию.

Пятница, 29 августа

Полтава – Заря. Начало в 15:30

Кудровка – Карпаты. Начало в 18:00

30 августа

Кривбасс – Оболонь. Начало в 15:00

Колос – Эпицентр. Начало в 15:30

Металлист 1925 – Рух. Начало в 18:00

31 августа

ЛНЗ – Верес. Начало в 13:00

Динамо – Полесье. Начало в 15:30

Шахтер – Александрия. Начало в 18:00