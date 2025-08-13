Топ-матч Динамо – Полесье. Определены даты и время тура УПЛ
Кроме того, Шахтер сыграет с Александрией
УПЛ определила даты и время начала матчей 4-го тура чемпионата Украины, в котором фаны увидят сразу два больших матча: Динамо сыграет с Полесьем, а Шахтер примет Александрию.
Пятница, 29 августа
Полтава – Заря. Начало в 15:30
Кудровка – Карпаты. Начало в 18:00
30 августа
Кривбасс – Оболонь. Начало в 15:00
Колос – Эпицентр. Начало в 15:30
Металлист 1925 – Рух. Начало в 18:00
31 августа
ЛНЗ – Верес. Начало в 13:00
Динамо – Полесье. Начало в 15:30
Шахтер – Александрия. Начало в 18:00
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Коуч «бело-синих» попросил о нескольких трансферах, чтобы усилить команду
Главный тренер парижан высказался о итальянском голкипере перед поединком за евротрофей