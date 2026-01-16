Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 усилил тренерский штаб сыном известного коуча
Украина. Премьер лига
16 января 2026, 08:56
Павел Таран будет работать тренером-аналитиком в харьковском клубе

ФК Металлист 1925.

Харьковский Металлист 1925 официально объявил о начале сотрудничества с украинским специалистом Павлом Тараном, вошедшим в тренерский штаб Младена Бартуловича.

Павел родился в Днепре, в семье известного тренера Олега Анатольевича Тарана. Окончил Запорожский национальный технический университет по специальности менеджер физического воспитания и спорта и имеет действующую тренерскую лицензию А диплома UEFA.

Он работал в селекционных отделах «Кривбасса» и «Металлурга», тренером в УФК (Днепр), ассистентом главного тренера в «Черноморце-2», «Победе», «ВПК-Агро», «Буковине» и «Карпатах». Последнее место работы – юношеская команда «Карпат».

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Металлист 1925 года занимает 7 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 24 турнирных балла после 15 сыгранных матчей.

