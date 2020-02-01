22-й тур
Болонья
2:1
Брешия
01.02.2020, FT

Рома Фонсеки в меньшинстве проиграла Сассуоло

Состоялись субботние матчи 22-го тура Серии А

  • 01.02.2020 23:41
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Рома Фонсеки в меньшинстве проиграла Сассуоло
© ФК Рома

Состоялись субботние поединки 22-го тура чемпионата Италии по футболу.

«Болонья» дома обыграла «Брешию» со счетом 2:1. «Парма» на последних минутах спаслась от поражения в матче с «Кальяри» — 2:2.

«Рома» Паулу Фонсеки уже к 26-й минуте проигрывала «Сассуоло» со счетом 0:3. Несмотря на это, а также на удаление Пеллегрини на 69-й минуте, «Рома» сумела отквитать два мяча, но Бога на 74-й минуте поставил точку в матче.

«Болонья» — «Брешия» — 2:1
Голы: Орсолини, 42, Бани, 89 — Торрегросса, 36, с пенальти

«Болонья»: Скорупски, Ларангейра, Денсвил, Мбайе (Сантандер, 81), Бани, Поли, Сансоне (Барроу, 12), Сориано, Орсолини (Ольсен, 72), Схаутен, Паласио.
«Брешия»: Йоронен, Чансельор, Сабелли, Матею, Чистана, Дессена (Мартелла, 61), Ромуло (Ндой, 72), Бизоли, Тонали, Торрегросса, Айе (Доннарумма, 77).
Предупреждения: Мбайе (34), Торрегросса (41), Ларангейра (45), Ромуло (45), Поли (46).

«Кальяри» — «Парма» — 2:2
Голы: Жоао Педро, 19, Симеоне, 53 — Куцка, 42, Корнелиус, 90

«Кальяри»: Краньо, Фараго, Пизакане, Клаван, Пеллегрини, Нандес, Чигарини (Олива, 72), Ионицэ, Наингголан, Жоао Педро, Симеоне (Палоски, 84).
«Парма»: Коломби, Дармиан, Якопони, Бруну Алвеш, Гальоло, Бругман (Спрокати, 80), Эрнани, Силигарди (Капрари, 57), Куцка, Куртич, Корнелиус.
Предупреждения: Дармиан (34), Гальоло (52), Чигарини (69), Нандес (77), Наингголан (87).

«Сассуоло» — «Рома» — 4:2
Голы: Капуто, 7, 16, Джуричич, 26, 74, Бога — Джеко, 31, Верету, 73, с пенальти

«Сассуоло»: Консильи, Кирьякопулос, Романья, Толян, Феррари, Обианг, Локателли, Бога (Маньянелли, 82), Джуричич, Берарди (Маньяни, 88), Капуто (Дефрель, 75).
«Рома»: Лопес, Спинаццола, Смоллинг, Сантон (Бруно Перес, 46), Манчини, Кристанте, Ундер (Карлес Перес, 66), Пеллегрини, Верету (Вильяр, 81), Клюйверт, Джеко.
Предупреждения: Кристанте (24), Сантон (29), Обианг (34), Пеллегрини (44), Клюйверт (62), Спинаццола (65), Манчини (84).
Удаление: Пеллегрини (69).

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 02.02.2020 00:03
    0
    лусеры
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    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 02.02.2020 00:03
    0
    лусеры
    Ссылка
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