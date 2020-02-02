В поединке 22-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» нанес поражение «Роме» со счетом 4:2.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
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Лучшие моменты матча Сассуоло - Рома
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Жереми Бога (Сассуоло).
|72'
|ГОЛ ! С пенальти забил Жордан Верету (Рома).
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Рома).
|26'
|ГОЛ ! Мяч забил Филип Джуричич (Сассуоло).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Франческо Капуто (Сассуоло).
|9'
|ГОЛ ! Мяч забил Франческо Капуто (Сассуоло).
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Источник — Sport.ua
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