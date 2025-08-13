Клубы Серии А и их спонсоры футбольной формы

Известный портал Transfermarkt опубликовал список клубов итальянской Серии А и их спонсоров футбольной формы.

Лидером по количеству клубов, использующих комплекты форм с логотипом бренда, является Adidas, который представлен в четырех командах («Ювентус», «Рома», «Комо», «Пиза»).

Ближайшим преследователем Adidas по рейтингу стал другой немецкий бренд – Puma, который имеет трех представителей («Милан», «Парма», «Сассуоло») в чемпионате.

С логотипом Nike на поле выходит только одна команда – «Интер».

Действующий чемпион Италии, «Наполи», выступает в форме с логотипом бренда EA7.