Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
13 августа 2025, 18:55 |
163
0

Большинство команд итальянского чемпионата выходят на поле в экипировке с логотипом Adidas

Клубы Серии А и их спонсоры футбольной формы
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный портал Transfermarkt опубликовал список клубов итальянской Серии А и их спонсоров футбольной формы.

Лидером по количеству клубов, использующих комплекты форм с логотипом бренда, является Adidas, который представлен в четырех командах («Ювентус», «Рома», «Комо», «Пиза»).

Ближайшим преследователем Adidas по рейтингу стал другой немецкий бренд – Puma, который имеет трех представителей («Милан», «Парма», «Сассуоло») в чемпионате.

С логотипом Nike на поле выходит только одна команда – «Интер».

Действующий чемпион Италии, «Наполи», выступает в форме с логотипом бренда EA7.

По теме:
Стало известно, сколько заплатил Кривбасс за трансфер Андрусва Араухо
ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл отдал значительную сумму за игрока Милана
ФОТО. Ман Юнайтед представил третий комплект формы на следующий сезон
Puma Nike adidas игровая форма статистика Transfermarkt Серия A чемпионат Италии по футболу
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
