Нападающий сборной Украины был предложен клубу АПЛ. Известна цена

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик может стать игроком «Борнмута», сообщает Transferfeed.

По информации источника, итальянский клуб предложил 28-летнего футболиста английскому клубу. «Вишни» пока что на это предложение не ответили. Также Артем был предложен еще 2 английским клубам за сумму в 27 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

