Нападающий сборной Украины был предложен клубу АПЛ. Известна цена
Артем Довбик может стать игроком «Борнмута»
Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик может стать игроком «Борнмута», сообщает Transferfeed.
По информации источника, итальянский клуб предложил 28-летнего футболиста английскому клубу. «Вишни» пока что на это предложение не ответили. Также Артем был предложен еще 2 английским клубам за сумму в 27 миллионов евро.
В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
Ранее стало известно, делал ли «Эвертон» предложение по Довбику.
