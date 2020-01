ФОТО. Фанаты Манчестер Юнайтед атаковали дом Вудворда

Болельщики «Манчестер Юнайтед» подвергли нападению дом исполнительного директора клуба Эда Вудворда.

Инцидент произошел в ночь с 28 на 29 января в графстве Чешир. Фанаты забросали дом дымовыми шашками и фаерами, также болельщики принесли плакаты с надписью «Вудворд должен умереть».

«Манчестер Юнайтед» опубликовал официальное заявление, в котором осудил эту выходку фанатов и начал сотрудничество с полицией, чтобы наказать виновных.

Ed Woodward’s house in Cheshire was attacked by 20-30 Manchester United fans in balaclava’s at around 8pm tonight.



🗣 Man Utd official statement: “Fans expressing opinion is one thing, criminal damage and intent to endanger life is another. There is simply no excuse for this.” pic.twitter.com/THIaG9s2hb