ФОТО. Фанаты Манчестер Юнайтед атаковали дом Вудворда

Болельщики забросали жилище исполнительного директора клуба фаерами

  • 29.01.2020 02:13
  • 419 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Фанаты Манчестер Юнайтед атаковали дом Вудворда
© Daily Express. Эд Вудворд

Болельщики «Манчестер Юнайтед» подвергли нападению дом исполнительного директора клуба Эда Вудворда. 

Инцидент произошел в ночь с 28 на 29 января в графстве Чешир. Фанаты забросали дом дымовыми шашками и фаерами, также болельщики принесли плакаты с надписью «Вудворд должен умереть».

«Манчестер Юнайтед» опубликовал официальное заявление, в котором осудил эту выходку фанатов и начал сотрудничество с полицией, чтобы наказать виновных.

 

 

 

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» хочет переманить спортивного директора ПСЖ.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Goal.com

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    lkha.dmitriyev
    online
    lkha.dmitriyev, 29.01.2020 02:58
    0
    Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://is.gd/cMb42N
    Ссылка
    lkha.dmitriyev
    online
    lkha.dmitriyev, 29.01.2020 02:58
    0
    Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://is.gd/cMb42N
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности