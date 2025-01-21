ФОТО. УЕФА: Ярмоленко и Осимхен – две звезды невероятного матча

УЕФА после напряженного матча Лиги Европы между Динамо Киев и Галатасараем (3:3) отметил двух ведущих форвардов команд: Андрея Ярмоленко и Виктора Осимхена.

Ярмоленко оформил дубль, а Осимхен отметился голом с пенальти.

УЕФА выложил фото бомбардиров, подписав его: Ярмоленко и Осимхен – две звезды невероятного матча.