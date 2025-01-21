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  4. ФОТО. УЕФА: Ярмоленко и Осимхен – две звезды невероятного матча
Лига Европы
21 января 2025, 21:45 | Обновлено 21 января 2025, 22:03
1750
0

ФОТО. УЕФА: Ярмоленко и Осимхен – две звезды невероятного матча

УЕФА отметил украинского игрока

21 января 2025, 21:45 | Обновлено 21 января 2025, 22:03
1750
0
ФОТО. УЕФА: Ярмоленко и Осимхен – две звезды невероятного матча
Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА после напряженного матча Лиги Европы между Динамо Киев и Галатасараем (3:3) отметил двух ведущих форвардов команд: Андрея Ярмоленко и Виктора Осимхена.

Ярмоленко оформил дубль, а Осимхен отметился голом с пенальти.

УЕФА выложил фото бомбардиров, подписав его: Ярмоленко и Осимхен – две звезды невероятного матча.

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Андрей Ярмоленко Виктор Осимхен Динамо Киев Галатасарай Лига Европы Галатасарай - Динамо
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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