Лига Европы21 января 2025, 21:45 | Обновлено 21 января 2025, 22:03
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ФОТО. УЕФА: Ярмоленко и Осимхен – две звезды невероятного матча
УЕФА отметил украинского игрока
21 января 2025, 21:45 | Обновлено 21 января 2025, 22:03
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УЕФА после напряженного матча Лиги Европы между Динамо Киев и Галатасараем (3:3) отметил двух ведущих форвардов команд: Андрея Ярмоленко и Виктора Осимхена.
Ярмоленко оформил дубль, а Осимхен отметился голом с пенальти.
УЕФА выложил фото бомбардиров, подписав его: Ярмоленко и Осимхен – две звезды невероятного матча.
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