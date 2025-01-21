Кто стал лучшим? Известны оценки игроков Динамо за ничью с Галатасараем

Во вторник, 21 января, состоялся матч 7-го тура Лиги Европы между «Галатасараем» и «Динамо».

Игра прошла на стадионе «Rams Park» в Стамбуле.

Матч закончился со счетом 3:3. Статистический портал WhoScored оценил выступление команд. Лучшим игроком «Динамо» стал легендарный Андрей Ярмоленко, который сделал дубль и принес «бело-синим» первое очко в Лиге Европы. Его игру портал оценил в 7.8 баллов.

Худший игроком киевского клуба был признан именитый полузащитник Николай Шапаренко (5.9), такую же оценку получил молодой Роман Саленко, который появился на поле на 87-й минуте. А вратарь турецкой команды Фернандо Муслера – получил оценку 5.7 баллов и стал худшим игроком матча.

Лучшим игроком поединка стал звездный нападающий «Галатасарая» Дрис Мертнес. Его выступление WhoScored оценил в 8.2 балла.