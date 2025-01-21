Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кто стал лучшим? Известны оценки игроков Динамо за ничью с Галатасараем
Лига Европы
21 января 2025, 21:42 |
978
5

Кто стал лучшим? Известны оценки игроков Динамо за ничью с Галатасараем

Поединок закончился со счетом 3:3

21 января 2025, 21:42 |
978
5
Кто стал лучшим? Известны оценки игроков Динамо за ничью с Галатасараем
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 21 января, состоялся матч 7-го тура Лиги Европы между «Галатасараем» и «Динамо».

Игра прошла на стадионе «Rams Park» в Стамбуле.

Матч закончился со счетом 3:3. Статистический портал WhoScored оценил выступление команд. Лучшим игроком «Динамо» стал легендарный Андрей Ярмоленко, который сделал дубль и принес «бело-синим» первое очко в Лиге Европы. Его игру портал оценил в 7.8 баллов.

Худший игроком киевского клуба был признан именитый полузащитник Николай Шапаренко (5.9), такую же оценку получил молодой Роман Саленко, который появился на поле на 87-й минуте. А вратарь турецкой команды Фернандо Муслера – получил оценку 5.7 баллов и стал худшим игроком матча.

Лучшим игроком поединка стал звездный нападающий «Галатасарая» Дрис Мертнес. Его выступление WhoScored оценил в 8.2 балла.

По теме:
Хавбек Динамо: «Ярмоленко вышел, два положил и ушел с поля»
Динамо прервало «рекордную» 7-матчевую проигрышную серию в Лиге Европы
Экс-арбитр ФИФА: «Пенальти в ворота Динамо был сомнительным»
Динамо Киев Галатасарай Андрей Ярмоленко оценки Галатасарай - Динамо Лига Европы Николай Шапаренко Роман Саленко Фернандо Муслера Дрис Мертенс WhoScored
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На Australian Open 2025 определена первая полуфинальная пара у женщин
Теннис | 21 января 2025, 12:18 2
На Australian Open 2025 определена первая полуфинальная пара у женщин
На Australian Open 2025 определена первая полуфинальная пара у женщин

Паула Бадоса сыграет против Арины Соболенко в поединке за выход в решающий матч

Роман САЛЕНКО: «Очень рад дебюту в еврокубках. Эмоции не передать словами»
Футбол | 21 января 2025, 21:12 2
Роман САЛЕНКО: «Очень рад дебюту в еврокубках. Эмоции не передать словами»
Роман САЛЕНКО: «Очень рад дебюту в еврокубках. Эмоции не передать словами»

Хавбек «Динамо» поделился эмоциями от матча Лиги Европы с «Галатасараем»

Тони БЕЛЛЬЮ: «Я пересмотрел реванш Усик – Фьюри и понял одно» 
Бокс | 21.01.2025, 09:15
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я пересмотрел реванш Усик – Фьюри и понял одно» 
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я пересмотрел реванш Усик – Фьюри и понял одно» 
Шовковский назвал стартовый состав Динамо на матч Лиги Европы в Турции
Футбол | 21.01.2025, 16:20
Шовковский назвал стартовый состав Динамо на матч Лиги Европы в Турции
Шовковский назвал стартовый состав Динамо на матч Лиги Европы в Турции
Динамо работает на трансферном рынке как по учебнику. Не хватает топ-продаж
Футбол | 21.01.2025, 06:59
Динамо работает на трансферном рынке как по учебнику. Не хватает топ-продаж
Динамо работает на трансферном рынке как по учебнику. Не хватает топ-продаж
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
tato88
людина з лавки 2 голи поклала і навіть 8 не отримала? цирк 
Ответить
+2
Liverpool-FС
1 Ярмола, 2 Ванат, 3 Піхайльнок, 3 Буяльський ну а в цілому всі молодці
Ответить
0
avk2307
Мертенс - 37 лет, Ярмоленко -35 - лучшие в своих командах и в игре....
Вот так..
Ответить
0
Gargantua81
эти оценки носят чисто вспомогательный характер.
Михайленко проделал колоссальный объем черновой работы и получил одну из самых низких оценок, а Буяльский мало касался мяча но выдал две голевые и едва не лучший в составе.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Невероятная Свитолина. Определены пары 1/4 финала Aus Open 2025 у женщин
Невероятная Свитолина. Определены пары 1/4 финала Aus Open 2025 у женщин
20.01.2025, 12:40 2
Теннис
Не Холанд. Анчелотти назвал лучшего центрального нападающего в мире
Не Холанд. Анчелотти назвал лучшего центрального нападающего в мире
20.01.2025, 08:32
Футбол
Анчелотти назвал пять лучших игроков, которых тренировал. Есть ли Шевченко?
Анчелотти назвал пять лучших игроков, которых тренировал. Есть ли Шевченко?
20.01.2025, 01:35
Футбол
Вероника КУДЕРМЕТОВА – мужу: «Выйди, покажи, как надо»
Вероника КУДЕРМЕТОВА – мужу: «Выйди, покажи, как надо»
20.01.2025, 03:51 2
Теннис
Тренер Дэвиса: «Усик не входит даже в топ-20, откуда он вообще взялся?»
Тренер Дэвиса: «Усик не входит даже в топ-20, откуда он вообще взялся?»
20.01.2025, 08:24 6
Бокс
УАФ определилась с местом проведения матча Украина – Бельгия
УАФ определилась с местом проведения матча Украина – Бельгия
21.01.2025, 11:21 8
Футбол
Месси назвал лучшего английского игрока на все времена. Не Лэмпард и Руни
Месси назвал лучшего английского игрока на все времена. Не Лэмпард и Руни
20.01.2025, 08:03 4
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Это полнейшее безумие и самое глупое, что я слышал»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это полнейшее безумие и самое глупое, что я слышал»
20.01.2025, 15:29 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем