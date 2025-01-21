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Англия
21 января 2025, 18:10 | Обновлено 21 января 2025, 18:17
1258
4

Тренер МЮ был в ярости в раздевалке и разбил телевизор

Аморим был шокирован поражением от Брайтона

21 января 2025, 18:10 | Обновлено 21 января 2025, 18:17
1258
4
Тренер МЮ был в ярости в раздевалке и разбил телевизор
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

По информации The Athletic, наставник Манчестер Юнайтед Рубен Аморим после поражения от Брайтона 1:3 в матче чемпионата Англии был настолько зол, что в раздевалке команды кричал на своих игроков, а также разбил телевизор.

Сообщается, что у Аморима есть привычка после неудачных матчей первое время не общаться с футболистами, чтобы не сказать лишнего и спокойно проанализировать ошибки.

Однако в этот раз тренер изменил себе и накричал на команду, напомнив многим старожилам в МЮ времена сэра Алекса Фергюсона, который часто не стеснялся в выражениях.

МЮ заменит экран, на котором Аморим показывал тактические установки, до ближайшего матча команды.

Манчестер Юнайтед в АПЛ идет на 13-й позиции.

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Рубен Аморим Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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Перець
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+1
Trollface
Моуріньо 2
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0
Saar
🤣🤣🤣працював би собі тихенько в Спортінзі..нє, бабла захотілось... 
Хоча б спочатку матчі МЮ за останні півроку передивився б, що знати , куди йдеш...нє...бабла...бабла хочеться.
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0
MaximusOne
Хто рішив що португали хороші тренери ?
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-1
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Теннис
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