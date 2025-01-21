Тренер МЮ был в ярости в раздевалке и разбил телевизор
Аморим был шокирован поражением от Брайтона
По информации The Athletic, наставник Манчестер Юнайтед Рубен Аморим после поражения от Брайтона 1:3 в матче чемпионата Англии был настолько зол, что в раздевалке команды кричал на своих игроков, а также разбил телевизор.
Сообщается, что у Аморима есть привычка после неудачных матчей первое время не общаться с футболистами, чтобы не сказать лишнего и спокойно проанализировать ошибки.
Однако в этот раз тренер изменил себе и накричал на команду, напомнив многим старожилам в МЮ времена сэра Алекса Фергюсона, который часто не стеснялся в выражениях.
МЮ заменит экран, на котором Аморим показывал тактические установки, до ближайшего матча команды.
Манчестер Юнайтед в АПЛ идет на 13-й позиции.
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