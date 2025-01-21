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  4. Новак Джокович – Карлос Алькарас. Ночная битва Мельбурна. Видеообзор матча
Australian Open
21 января 2025, 19:46 |
565
0

Новак Джокович – Карлос Алькарас. Ночная битва Мельбурна. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор четвертьфинального матча Australian Open 2025

21 января 2025, 19:46 |
565
0
Новак Джокович – Карлос Алькарас. Ночная битва Мельбурна. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас и Новак Джокович

21 января легендарный Новак Джокович переиграл Карлоса Алькараса в 1/4 Открытого чемпионата Австралии 2025.

Матч завершился за 3 часа и 35 минут со счетом 4:6, 6:4, 6:3, 6:4. Новак выиграл пятое очное противостояние у Карлитоса, в частности второе на Grand Slam.

Джокович вышел в 50-й полуфинал на слэмах. Следующим его соперником будет второй номер рейтинга АТР Александр Зверев.

Видеообзор матча Новак Джокович – Карлос Алькарас

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Новак Джокович Карлос Алькарас (теннисист) видео теннисные видеообзоры Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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