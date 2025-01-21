Это АПЛ. Турецкий журналист назвал возможный следующий клуб лидера Динамо
Владимир Бражко может стать игроком «Борнмута»
Турецкий журналист Эрай Чан Гейсер назвал возможный новый клуб украинского полузащитника киевского «Динамо» и сборной Украины Владимира Бражко.
Комментируя ничью «Галатасарая» и «сине-белых» в матче 7-го тура Лиги Европы, журналист отметил, что украинская команда провела матч без многих своих лидеров, среди которых отметил Владимира Бражко. Он уточнил, что 22-летний украинец, как ожидается, перейдет в «Борнмут».
В «Борнмуте» играет украинский защитник Илья Забарный.
В текущем сезоне Владимир Бражко провел 25 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что то-клуб АПЛ в восторге от игры Забарного.
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