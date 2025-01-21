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Англия
21 января 2025, 21:05 | Обновлено 21 января 2025, 21:06
3253
2

Это АПЛ. Турецкий журналист назвал возможный следующий клуб лидера Динамо

Владимир Бражко может стать игроком «Борнмута»

21 января 2025, 21:05 | Обновлено 21 января 2025, 21:06
3253
2
Это АПЛ. Турецкий журналист назвал возможный следующий клуб лидера Динамо
ФК Динамо Киев. Владимир Бражко

Турецкий журналист Эрай Чан Гейсер назвал возможный новый клуб украинского полузащитника киевского «Динамо» и сборной Украины Владимира Бражко.

Комментируя ничью «Галатасарая» и «сине-белых» в матче 7-го тура Лиги Европы, журналист отметил, что украинская команда провела матч без многих своих лидеров, среди которых отметил Владимира Бражко. Он уточнил, что 22-летний украинец, как ожидается, перейдет в «Борнмут».

В «Борнмуте» играет украинский защитник Илья Забарный.

В текущем сезоне Владимир Бражко провел 25 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что то-клуб АПЛ в восторге от игры Забарного.

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Владимир Бражко Динамо Киев Борнмут трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ Галатасарай Лига Европы Илья Забарный сборная Украины по футболу
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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Gargantua81
хороший выбор, вот бы еще денег побольше за него срубить.
то же касается и Волошина, если перейдет в Аякс.
надо взять хорошие деньги и с умом их потратить.
УПЛ сейчас не то место, где можно продолжать расти.
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+3
TolsTIyELF
Це дуже добре. 
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