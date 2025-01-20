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Англия
20 января 2025, 15:41 |
2591
1

Для трансфера есть помеха. Топ-клуб АПЛ в восторге от игры Забарного

Челси продолжает следить за украинским защитником

20 января 2025, 15:41 |
2591
1
Для трансфера есть помеха. Топ-клуб АПЛ в восторге от игры Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Лондонский «Челси» все еще заинтересован в подписании украинского защитника «Борнмута» Ильи Забарного, сообщает журналист TEAMtalk Фрейзер Флетчер.

По информации источника, «синие» впечатлены игрой не только 22-летнего экс-футболиста киевского «Динамо», но и его партнера в центре обороны в клубе Дина Хейсена.

Именно последний и может помешать возможному переезду украинца на «Стэмфорд Бридж», ведь в «Челси» рассматривают игрока молодежной сборной Испании как очень сильный вариант для усиления состава. Журналист отмечает, что Хейсен соответствует многим параметрам для «синих».

В текущем сезоне Забарный сыграл на клубном уровне 23 матча. Результативными действиями украинец не отмечался. Контракт Ильи с английским клубом рассчитан до лета 2029 года. Рыночная трансферная стоимость защитника составляет 38 млн евро.

Ранее игру Забарного оценил легенда Ливерпуля Стив Макманаман.

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Илья Забарный Челси Борнмут Дин Хейсен трансферы трансферы АПЛ
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 1
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Harun Bakircioğlu
Будем смотреть за ним дальше. Но выглядит пока так, что Ювентус провтыкал хорошего защитника и Рома не разглядела, хотя он за нее два гола забил.
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