Для трансфера есть помеха. Топ-клуб АПЛ в восторге от игры Забарного

Лондонский «Челси» все еще заинтересован в подписании украинского защитника «Борнмута» Ильи Забарного, сообщает журналист TEAMtalk Фрейзер Флетчер.

По информации источника, «синие» впечатлены игрой не только 22-летнего экс-футболиста киевского «Динамо», но и его партнера в центре обороны в клубе Дина Хейсена.

Именно последний и может помешать возможному переезду украинца на «Стэмфорд Бридж», ведь в «Челси» рассматривают игрока молодежной сборной Испании как очень сильный вариант для усиления состава. Журналист отмечает, что Хейсен соответствует многим параметрам для «синих».

В текущем сезоне Забарный сыграл на клубном уровне 23 матча. Результативными действиями украинец не отмечался. Контракт Ильи с английским клубом рассчитан до лета 2029 года. Рыночная трансферная стоимость защитника составляет 38 млн евро.

Ранее игру Забарного оценил легенда Ливерпуля Стив Макманаман.