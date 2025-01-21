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  4. Роман САЛЕНКО: «Очень рад дебюту в еврокубках. Эмоции не передать словами»
Лига Европы
21 января 2025, 21:12 | Обновлено 21 января 2025, 21:23
928
2

Роман САЛЕНКО: «Очень рад дебюту в еврокубках. Эмоции не передать словами»

Хавбек «Динамо» поделился эмоциями от матча Лиги Европы с «Галатасараем»

21 января 2025, 21:12 | Обновлено 21 января 2025, 21:23
928
2
Роман САЛЕНКО: «Очень рад дебюту в еврокубках. Эмоции не передать словами»
ФК Динамо. Роман Саленко

Полузащитник «Динамо» Роман Саленко поделился эмоциями от матча 7-го тура Лиги Европы с турецким «Галатасараем» (3:3), ставшим для него дебютным в еврокубках.

– Роман, поздравляем с дебютом в еврокубках! Какие эмоции сразу после игры?

– Очень рад, конечно. Вдобавок игра так сложилась, удалось набрать первое очко в Лиге Европы, я вышел на поле. Эмоции не передать словами.

– Ты уже играл в Юношеской Лиге УЕФА, но, без сомнений, разница ощущается. Было ли тебе трудно выходить на поле в такой момент для команды?

– Конечно, было очень тяжело. Ты ведь играешь в так сказать академический футбол, а тут надо выходить в составе первой команды. К тому же это не просто рядовой матч был, а перед заполненным болельщиками стадионом, свистящим каждый раз, когда мы касались мяча. Это я вышел всего на пять минут, а как ребятам, которые отыграли все 90.

– Матч складывался не по нашему сценарию, но проявили характер и вырвали ничью. Какие эмоции были в раздевалке, что сказал главный тренер?

– Эмоции были радостны, зашел президент, поздравил с игрой. Понимаем, что это первое очко, но мы ни за что не боремся. Тем не менее, мы продемонстрировали характер, показали, на что способны, и в следующем сезоне еще раз продемонстрируем это в еврокубках.

– Перед матчем главный тренер и капитан говорили, что это битва за престиж клуба. Действительно ли команда настраивалась показать в поле все, на что способна?

– В этом плане я соглашусь с главным тренером «Галатасарая», который сказал перед матчем, что, несмотря на текущую позицию в турнирной таблице, у «Динамо» очень хорошая команда с качественными игроками. Да, результат не самый лучший, но все впереди.

– Возвращение на поле лидера команды Андрея Ярмоленко придает футболистам уверенности?

– Думаю, здесь любые слова лишние, все сами все увидели. Даже на тренировках чувствуешь себя увереннее, когда он рядом с тобой, а тем более в матчах. Ищешь его передачей, он принимает, открываешься под него – даже от таких простых действий чувствуешь большую уверенность.

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Галатасарай Динамо Киев Лига Европы Галатасарай - Динамо Роман Саленко дебют
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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serhiy
Удачі в нааступних матчах !!!
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TolsTIyELF
Супер талант який стане новим Ярмоленком.
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