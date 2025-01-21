Зря потратили деньги. Названы худшие трансферы МЮ во времена Глейзеров
Портал Goal составил рейтинг худших приобретений «Манчестер Юнайтед» при руководстве американцев
Авторитетное издание Goal разобрало результаты правления Глейзеров в «Манчестер Юнайтед». Американский бизнесмен Малкольм Глейзер получил контрольный пакет акций клуба в мае 2005 года. 24 декабря 2023 года Джим Рэтклифф приобрел 25 процентов «Манчестер Юнайтед», и его компания Ineos Sport взяла на себя управление футбольными операциями. Глейзеры остаются основными акционерами.
За этот период «Манчестер Юнайтед» произвел немало неоднозначных покупок. Некоторые игроки так и не смогли полностью проявить себя. По мнению аналитиков портала Goal, худшим трансфером стал переход Антони из «Аякса» в августе 2022 года. За бразильского футболиста заплатили 95 миллионов евро.
Худшие трансферы по версии Goal:
- 1. Антони
- 2. Алексис Санчес
- 3. Анхель Ди Мария
- 4. Джейдон Санчо
- 5. Ромелу Лукаку
- 6. Поль Погба
- 7. Донни ван де Бек
- 8. Мемфис Депай
- 9. Радамель Фалькао
- 10. Уилфрид Заха
- 11. Бебе
- 12. Морган Шнайдерлин
- 13. Виктор Вальдес
- 14. Габриэль Обертан
- 15. Оуэн Харгривз;
- 16. Генрих Мхитарян;
- 17. Андерсон;
- 18. Гарри Магуайр.
Ранее сообщалось, что тренер «МЮ» был в ярости в раздевалке и разбил телевизор.
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