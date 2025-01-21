Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зря потратили деньги. Названы худшие трансферы МЮ во времена Глейзеров
Англия
21 января 2025, 18:56 | Обновлено 21 января 2025, 18:57
188
0

Зря потратили деньги. Названы худшие трансферы МЮ во времена Глейзеров

Портал Goal составил рейтинг худших приобретений «Манчестер Юнайтед» при руководстве американцев

21 января 2025, 18:56 | Обновлено 21 января 2025, 18:57
188
0
Зря потратили деньги. Названы худшие трансферы МЮ во времена Глейзеров
Getty Images/Global Images Ukraine. Антони

Авторитетное издание Goal разобрало результаты правления Глейзеров в «Манчестер Юнайтед». Американский бизнесмен Малкольм Глейзер получил контрольный пакет акций клуба в мае 2005 года. 24 декабря 2023 года Джим Рэтклифф приобрел 25 процентов «Манчестер Юнайтед», и его компания Ineos Sport взяла на себя управление футбольными операциями. Глейзеры остаются основными акционерами.

За этот период «Манчестер Юнайтед» произвел немало неоднозначных покупок. Некоторые игроки так и не смогли полностью проявить себя. По мнению аналитиков портала Goal, худшим трансфером стал переход Антони из «Аякса» в августе 2022 года. За бразильского футболиста заплатили 95 миллионов евро.

Худшие трансферы по версии Goal:

  • 1. Антони
  • 2. Алексис Санчес
  • 3. Анхель Ди Мария
  • 4. Джейдон Санчо
  • 5. Ромелу Лукаку
  • 6. Поль Погба
  • 7. Донни ван де Бек
  • 8. Мемфис Депай
  • 9. Радамель Фалькао
  • 10. Уилфрид Заха
  • 11. Бебе
  • 12. Морган Шнайдерлин
  • 13. Виктор Вальдес
  • 14. Габриэль Обертан
  • 15. Оуэн Харгривз;
  • 16. Генрих Мхитарян;
  • 17. Андерсон;
  • 18. Гарри Магуайр.

Ранее сообщалось, что тренер «МЮ» был в ярости в раздевалке и разбил телевизор.

По теме:
Неожиданно. Реал пытается украсть у Барселоны немецкого защитника
Александр БАБИЧ: «Сказали, что Черноморец уже может подписывать игроков»
На Рэшфорда появился претендент в Лиге 1
Манчестер Юнайтед Малкольм Глейзер Джим Рэтклифф чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы Goal.com Антони Алексис Санчес Анхель Ди Мария Джейдон Санчо Ромелу Лукаку Поль Погба Мемфис Депай Генрих Мхитарян Гарри Магуайр
Сергій Турчак Источник: Goal.com
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Девушка вратаря Динамо обнажила грудь ради огненной фотосессии
Футбол | 21 января 2025, 17:18 7
ФОТО. Девушка вратаря Динамо обнажила грудь ради огненной фотосессии
ФОТО. Девушка вратаря Динамо обнажила грудь ради огненной фотосессии

Избранница Дениса Игнатенко порадовал подписчиков

Универсиада-2025. Определен соперник хоккейной сборной Украины в полуфинале
Хоккей | 21 января 2025, 02:15 3
Универсиада-2025. Определен соперник хоккейной сборной Украины в полуфинале
Универсиада-2025. Определен соперник хоккейной сборной Украины в полуфинале

Снова играть против Словакии

Лупашко высказался о новичках из Руха и анонсировал трансфер легионера
Футбол | 21.01.2025, 18:30
Лупашко высказался о новичках из Руха и анонсировал трансфер легионера
Лупашко высказался о новичках из Руха и анонсировал трансфер легионера
Итальянский журналист: «Довбик – странный игрок»
Футбол | 20.01.2025, 19:21
Итальянский журналист: «Довбик – странный игрок»
Итальянский журналист: «Довбик – странный игрок»
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити совершил первый январский трансфер
Футбол | 20.01.2025, 20:11
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити совершил первый январский трансфер
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити совершил первый январский трансфер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо работает на трансферном рынке как по учебнику. Не хватает топ-продаж
Динамо работает на трансферном рынке как по учебнику. Не хватает топ-продаж
21.01.2025, 06:59 69
Футбол
УАФ определилась с местом проведения матча Украина – Бельгия
УАФ определилась с местом проведения матча Украина – Бельгия
21.01.2025, 11:21 8
Футбол
Свитолина наказала нейтралку и пробилась в 1/4 финала Australian Open 2025
Свитолина наказала нейтралку и пробилась в 1/4 финала Australian Open 2025
20.01.2025, 04:10 68
Теннис
Невероятная Свитолина. Определены пары 1/4 финала Aus Open 2025 у женщин
Невероятная Свитолина. Определены пары 1/4 финала Aus Open 2025 у женщин
20.01.2025, 12:40 2
Теннис
Тренер Дэвиса: «Усик не входит даже в топ-20, откуда он вообще взялся?»
Тренер Дэвиса: «Усик не входит даже в топ-20, откуда он вообще взялся?»
20.01.2025, 08:24 6
Бокс
Интересный поворот. Украинский защитник отказался оставаться в Динамо
Интересный поворот. Украинский защитник отказался оставаться в Динамо
19.01.2025, 21:34 27
Футбол
Решение принято. Суперзвезда Ливерпуля выбрал вариант продолжения карьеры
Решение принято. Суперзвезда Ливерпуля выбрал вариант продолжения карьеры
19.01.2025, 20:49
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Это полнейшее безумие и самое глупое, что я слышал»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это полнейшее безумие и самое глупое, что я слышал»
20.01.2025, 15:29 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем