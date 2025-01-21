Зря потратили деньги. Названы худшие трансферы МЮ во времена Глейзеров

Авторитетное издание Goal разобрало результаты правления Глейзеров в «Манчестер Юнайтед». Американский бизнесмен Малкольм Глейзер получил контрольный пакет акций клуба в мае 2005 года. 24 декабря 2023 года Джим Рэтклифф приобрел 25 процентов «Манчестер Юнайтед», и его компания Ineos Sport взяла на себя управление футбольными операциями. Глейзеры остаются основными акционерами.

За этот период «Манчестер Юнайтед» произвел немало неоднозначных покупок. Некоторые игроки так и не смогли полностью проявить себя. По мнению аналитиков портала Goal, худшим трансфером стал переход Антони из «Аякса» в августе 2022 года. За бразильского футболиста заплатили 95 миллионов евро.

Худшие трансферы по версии Goal:

1. Антони

2. Алексис Санчес

3. Анхель Ди Мария

4. Джейдон Санчо

5. Ромелу Лукаку

6. Поль Погба

7. Донни ван де Бек

8. Мемфис Депай

9. Радамель Фалькао

10. Уилфрид Заха

11. Бебе

12. Морган Шнайдерлин

13. Виктор Вальдес

14. Габриэль Обертан

15. Оуэн Харгривз;

16. Генрих Мхитарян;

17. Андерсон;

18. Гарри Магуайр.

Ранее сообщалось, что тренер «МЮ» был в ярости в раздевалке и разбил телевизор.