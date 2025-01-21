Сборная УКРАИНЫ21 января 2025, 21:27 | Обновлено 21 января 2025, 21:31
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ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где пройдет матч Украина – Бельгия
Номинальную домашнюю встречу сборной Украины примет испанский город Мурсия
21 января 2025, 21:27 | Обновлено 21 января 2025, 21:31
1562
3
Украинская Ассоциация Футбола сообщила о том, что матч плей-офф отбора в дивизион А Лиги наций между сборными Украины и Бельгии пройдет в испанском городе Мурсия.
Поединок состоится 20 марта 2025 года на стадионе Стадион Энрике Рока де Мурсия по согласованию Королевской испанской федерацией футбола. Время встречи будет оглашено позже.
Ответный матч проведут в Бельгии 23 марта в 21:45 по киевскому времени.
Ранее Sport.ua сообщал о том, что игра пройдет именно в Испании.
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Комментарии 3
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Срав би вам пес на лице...
Третій раз пишу,зальот вже був з Іспанією і молодіжною збірною України - газону майже не було. УАФ потім плакало. Дивіться,щоб далі не обісралися !!!
Дуже добре. Там же потрібно проводити єврокубки.
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