ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где пройдет матч Украина – Бельгия

Украинская Ассоциация Футбола сообщила о том, что матч плей-офф отбора в дивизион А Лиги наций между сборными Украины и Бельгии пройдет в испанском городе Мурсия.

Поединок состоится 20 марта 2025 года на стадионе Стадион Энрике Рока де Мурсия по согласованию Королевской испанской федерацией футбола. Время встречи будет оглашено позже.

Ответный матч проведут в Бельгии 23 марта в 21:45 по киевскому времени.

Ранее Sport.ua сообщал о том, что игра пройдет именно в Испании.