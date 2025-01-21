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Сборная УКРАИНЫ
21 января 2025, 21:27 | Обновлено 21 января 2025, 21:31
1562
3

ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где пройдет матч Украина – Бельгия

Номинальную домашнюю встречу сборной Украины примет испанский город Мурсия

21 января 2025, 21:27 | Обновлено 21 января 2025, 21:31
1562
3
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где пройдет матч Украина – Бельгия
УАФ. Сборная Украины

Украинская Ассоциация Футбола сообщила о том, что матч плей-офф отбора в дивизион А Лиги наций между сборными Украины и Бельгии пройдет в испанском городе Мурсия.

Поединок состоится 20 марта 2025 года на стадионе Стадион Энрике Рока де Мурсия по согласованию Королевской испанской федерацией футбола. Время встречи будет оглашено позже.

Ответный матч проведут в Бельгии 23 марта в 21:45 по киевскому времени.

Ранее Sport.ua сообщал о том, что игра пройдет именно в Испании.

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Данііл Киріяка Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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MCD-MEL
Срав би вам пес на лице...
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+1
serhiy
Третій раз пишу,зальот вже був з Іспанією і молодіжною збірною України - газону майже не було. УАФ потім плакало. Дивіться,щоб далі не обісралися !!!
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0
TolsTIyELF
Дуже добре. Там же потрібно проводити єврокубки.
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-2
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