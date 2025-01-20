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  4. «За Мудрика заплатили 100 млн». Кассано снова раскритиковал звезду Милана
Италия
20 января 2025, 13:12 |
1300
0

«За Мудрика заплатили 100 млн». Кассано снова раскритиковал звезду Милана

Бывший игрок сборной Италии не считает Рафаэля Леау топ-футболистом

20 января 2025, 13:12 |
1300
0
«За Мудрика заплатили 100 млн». Кассано снова раскритиковал звезду Милана
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший игрок национальной сборной Италии Антонио Кассано высказался о португальском вингере «Милана» Рафаэле Леау:

«Сити собирается заплатить за Омара Мармуша из «Айнтрахта» 75 миллионов евро. «Пари Сен-Жермен» берет Кварацхелию за 75 миллионов. Если кто-то хочет Леау, они идут, платят за него и забирают. Почему лучшие команды мира, «Бавария», «Барселона», «Реал», «Манчестер Сити», не берут его во внимание? Мудрика приобрели за 100 миллионов евро! Почему они идут и берут себе этих игроков, но не обращают внимание на этого феномена (прим. – Леау), каким вы его считаете? Вопрос!».

Ранее Антонио Кассано уже выступал с критикой в адрес Рафаэля Леау.

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Рафаэл Леау Михаил Мудрик Омар Мармуш Хвича Кварацхелия Антонио Кассано Челси Манчестер Сити ПСЖ Милан Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Серия A чемпионат Италии по футболу
Дмитро Вус Источник: Milan News
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