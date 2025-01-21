В тройке лучших. Аталанта без проблем разгромила Штурм
«Бергамаски» сделали серьезный шаг на встречу к 1/8 финала ЛЧ
Во вторник, 21 января, состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Штурмом»
Встреча прошла на Атлети Адзури в Бергамо.
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Итальянский коллектив не оставил шансов австрийской команде, победив со счетом 5:0. После этого матча «Аталанта» с 14 очками заняла 3-е место турнирной таблицы, а «Штурм» с 3 очками занял 31-ю позицию.
Лига чемпионов. 7-й тур
Аталанта – Штурм – 5:0
Голы: Ретеги, 12, Пашалич, 58, де Кетеларе, 63. Лукман, 90, Брешианини, 90+5
Предупреждения: Самарджич, 36
Фото матча:
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