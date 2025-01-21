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Лига Чемпионов
Аталанта
21.01.2025 19:45 – FT 5 : 0
Штурм Грац
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Лига чемпионов
21 января 2025, 21:40 | Обновлено 21 января 2025, 21:41
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0

В тройке лучших. Аталанта без проблем разгромила Штурм

«Бергамаски» сделали серьезный шаг на встречу к 1/8 финала ЛЧ

21 января 2025, 21:40 | Обновлено 21 января 2025, 21:41
177
0
В тройке лучших. Аталанта без проблем разгромила Штурм
Getty Images/Global Images Ukraine. Аталанта

Во вторник, 21 января, состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Штурмом»

Встреча прошла на Атлети Адзури в Бергамо.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Итальянский коллектив не оставил шансов австрийской команде, победив со счетом 5:0. После этого матча «Аталанта» с 14 очками заняла 3-е место турнирной таблицы, а «Штурм» с 3 очками занял 31-ю позицию.

Лига чемпионов. 7-й тур

Аталанта – Штурм – 5:0

Голы: Ретеги, 12, Пашалич, 58, де Кетеларе, 63. Лукман, 90, Брешианини, 90+5

Предупреждения: Самарджич, 36

Фото матча:

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Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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