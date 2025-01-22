Вечером 21 января состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов.

Итальянская команда «Аталанта» на своем поле разгромила «Штурм» из Австрии со счетом 5:0.

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«Аталанта» набрала 14 очков и гарантировала себе путевку в плей-офф Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 7-й тур, 21 января

Аталанта (Италия) – Штурм (Австрия) – 5:0

Голы: Ретеги, 12, Пашалич, 58, де Кетеларе, 63, Лукман, 90, Брешианини, 90+5

Видео голов и обзор матча