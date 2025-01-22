21.01.2025 19:45 – FT 5 : 0
Лига чемпионов22 января 2025, 04:59 | Обновлено 22 января 2025, 05:28
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Аталанта – Штурм – 5:0. Разгром в Бергамо. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 7-го тура Лиги чемпионов
22 января 2025, 04:59 | Обновлено 22 января 2025, 05:28
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Вечером 21 января состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов.
Итальянская команда «Аталанта» на своем поле разгромила «Штурм» из Австрии со счетом 5:0.
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«Аталанта» набрала 14 очков и гарантировала себе путевку в плей-офф Лиги чемпионов.
Лига чемпионов. 7-й тур, 21 января
Аталанта (Италия) – Штурм (Австрия) – 5:0
Голы: Ретеги, 12, Пашалич, 58, де Кетеларе, 63, Лукман, 90, Брешианини, 90+5
Видео голов и обзор матча
События матча
90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Марко Брешианини (Аталанта).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Аталанта).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Шарль Де Кетеларе (Аталанта).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Аталанта).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Матео Ретеги (Аталанта).
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