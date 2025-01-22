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Лига Чемпионов
Аталанта
21.01.2025 19:45 – FT 5 : 0
Штурм Грац
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Лига чемпионов
22 января 2025, 04:59 | Обновлено 22 января 2025, 05:28
41
0

Аталанта – Штурм – 5:0. Разгром в Бергамо. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 7-го тура Лиги чемпионов

22 января 2025, 04:59 | Обновлено 22 января 2025, 05:28
41
0
Аталанта – Штурм – 5:0. Разгром в Бергамо. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 21 января состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов.

Итальянская команда «Аталанта» на своем поле разгромила «Штурм» из Австрии со счетом 5:0.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

«Аталанта» набрала 14 очков и гарантировала себе путевку в плей-офф Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 7-й тур, 21 января

Аталанта (Италия) – Штурм (Австрия) – 5:0

Голы: Ретеги, 12, Пашалич, 58, де Кетеларе, 63, Лукман, 90, Брешианини, 90+5

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Марко Брешианини (Аталанта).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Аталанта).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Шарль Де Кетеларе (Аталанта).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Аталанта).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Матео Ретеги (Аталанта).
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Лига чемпионов Аталанта Штурм Грац Марио Пашалич Адемола Лукман видео голов и обзор Шарль де Кетеларе Матео Ретеги Марко Брешианини
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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