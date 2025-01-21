Лига чемпионов. Все матчи игрового дня 21 января. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 21 января видеотрансляции матчей 7-го тура Лиги чемпионов
Вечером 21 января проходят поединки 7-го тура Лиги чемпионов.
Смотрите видеотрансляцию 9 матчей игрового дня.
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⚽️ Лига чемпионов. 7-й тур, 21 января
- 19:45. Аталанта – Штурм
- 19:45. Монако – Астон Вилла
- 22:00. Атлетико Мадрид – Байер
- 22:00. Бенфика – Барселона
- 22:00. Болонья – Боруссия Д
- 22:00. Брюгге – Ювентус
- 22:00. Ливерпуль – Лилль
- 22:00. Слован Братислава – Штутгарт
- 22:00. Црвена Звезда – ПСВ
Видеотрансляцию производит видеосервис MEGOGO.
Инфографика
19:45. Аталанта – Штурм
19:45. Монако – Астон Вилла
22:00. Атлетико Мадрид – Байер
22:00. Бенфика – Барселона
22:00. Болонья – Боруссия Д
22:00. Брюгге – Ювентус
22:00. Ливерпуль – Лилль
22:00. Слован Братислава – Штутгарт
22:00. Црвена Звезда – ПСВ
События матча
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