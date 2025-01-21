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Лига Чемпионов
Монако
21.01.2025 19:45 – перерыв 1 : 0
Астон Вилла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
21 января 2025, 19:45 |
411
0

Лига чемпионов. Все матчи игрового дня 21 января. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 21 января видеотрансляции матчей 7-го тура Лиги чемпионов

21 января 2025, 19:45 |
411
0
Лига чемпионов. Все матчи игрового дня 21 января. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 21 января проходят поединки 7-го тура Лиги чемпионов.

Смотрите видеотрансляцию 9 матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

⚽️ Лига чемпионов. 7-й тур, 21 января

  • 19:45. Аталанта – Штурм
  • 19:45. Монако – Астон Вилла
  • 22:00. Атлетико Мадрид – Байер
  • 22:00. Бенфика – Барселона
  • 22:00. Болонья – Боруссия Д
  • 22:00. Брюгге – Ювентус
  • 22:00. Ливерпуль – Лилль
  • 22:00. Слован Братислава – Штутгарт
  • 22:00. Црвена Звезда – ПСВ

Видеотрансляцию производит видеосервис MEGOGO.

Инфографика

19:45. Аталанта – Штурм

19:45. Монако – Астон Вилла

22:00. Атлетико Мадрид – Байер

22:00. Бенфика – Барселона

22:00. Болонья – Боруссия Д

22:00. Брюгге – Ювентус

22:00. Ливерпуль – Лилль

22:00. Слован Братислава – Штутгарт

22:00. Црвена Звезда – ПСВ

События матча

8’
ГОЛ ! Мяч забил Уилфрид Синго (Монако).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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