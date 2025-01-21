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Лига чемпионов
21 января 2025, 14:23 | Обновлено 21 января 2025, 16:03
1251
0

Лига чемпионов возвращается. Шансы Шахтера: таблица и анонс игрового дня

Вечером 21 января состоятся 9 матчей главного еврокубкового турнира

21 января 2025, 14:23 | Обновлено 21 января 2025, 16:03
1251
0
Лига чемпионов возвращается. Шансы Шахтера: таблица и анонс игрового дня
Getty Images/Global Images Ukraine

Лига чемпионов возвращается! Сегодня, 21 января, пройдут 9 матчей 7 тура ЛЧ.

Донецкий Шахтер сыграет в немецком Гельзенкирхене против французского Бреста в следующий игровой день, 22 января.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В турнирной таблице единоличным лидером является английский Ливерпуль, который с 6 победами имеет 18 очков из 18. Далее следует Барселона (15 пунктов). Эти два клуба досрочно вышли в плей-офф.

По 13 баллов набрали Арсенал, Байер, Астон Вилла, Интер, Брест и Лилль. Они математически очень близки к выполнению задачи.

Шахтер после поражения в Гельзенкирхене от Баварии (1:5) с 4 очками занимает 27-е место в турнирной таблице ЛЧ.

У горняков остались определенные шансы на выход в плей-офф, для этого нужно побеждать Брест (22 января) и на выезде Боруссию Д (29 января). А также надеяться на неудачи конкурентов.

Три команды – РБ Лейпциг, Слован Братислава и Янг Бойз идут без очков и потеряли все шансы.

Последние 7-й и 8-й туры ЛЧ пройдут 21/22 и 29 января соответственно.

⚽️ Лига чемпионов. 7-й тур, 21 января

  • 19:45. Аталанта – Штурм
  • 19:45. Монако – Астон Вилла
  • 22:00. Атлетико Мадрид – Байер
  • 22:00. Бенфика – Барселона
  • 22:00. Болонья – Боруссия Д
  • 22:00. Брюгге – Ювентус
  • 22:00. Ливерпуль – Лилль
  • 22:00. Слован Братислава – Штутгарт
  • 22:00. Црвена Звезда – ПСВ

🏆 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ливерпуль 6 6 0 0 13 - 1 18
2 Барселона 6 5 0 1 21 - 7 15
3 Арсенал 6 4 1 1 11 - 2 13
4 Байер 6 4 1 1 12 - 5 13
5 Астон Вилла 6 4 1 1 9 - 3 13
6 Интер Милан 6 4 1 1 7 - 1 13
7 Брест 6 4 1 1 10 - 6 13
8 Лилль 6 4 1 1 10 - 7 13
9 Боруссия Д 6 4 0 2 18 - 9 12
10 Бавария 6 4 0 2 17 - 8 12
11 Атлетико Мадрид 6 4 0 2 14 - 10 12
12 Милан 6 4 0 2 12 - 9 12
13 Аталанта 6 3 2 1 13 - 4 11
14 Ювентус 6 3 2 1 9 - 5 11
15 Бенфика 6 3 1 2 10 - 7 10
16 Монако 6 3 1 2 12 - 10 10
17 Спортинг Лиссабон 6 3 1 2 11 - 9 10
18 Фейеноорд 6 3 1 2 14 - 15 10
19 Брюгге 6 3 1 2 6 - 8 10
20 Реал Мадрид 6 3 0 3 12 - 11 9
21 Селтик 6 2 3 1 10 - 10 9
22 Манчестер Сити 6 2 2 2 13 - 9 8
23 ПСВ Эйндховен 6 2 2 2 10 - 8 8
24 Динамо Загреб 6 2 2 2 10 - 15 8
25 ПСЖ 6 2 1 3 6 - 6 7
26 Штутгарт 6 2 1 3 9 - 12 7
27 Шахтер Донецк 6 1 1 4 5 - 13 4
28 Спарта Прага 6 1 1 4 7 - 18 4
29 Штурм Грац 6 1 0 5 4 - 9 3
30 Жирона 6 1 0 5 4 - 10 3
31 Црвена Звезда 6 1 0 5 10 - 19 3
32 РБ Зальцбург 6 1 0 5 3 - 18 3
33 Болонья 6 0 2 4 1 - 7 2
34 РБ Лейпциг 6 0 0 6 6 - 13 0
35 Слован Братислава 6 0 0 6 5 - 21 0
36 Янг Бойз 6 0 0 6 3 - 22 0
Полная таблица

📊 Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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