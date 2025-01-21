Лига чемпионов возвращается. Шансы Шахтера: таблица и анонс игрового дня

Лига чемпионов возвращается! Сегодня, 21 января, пройдут 9 матчей 7 тура ЛЧ.

Донецкий Шахтер сыграет в немецком Гельзенкирхене против французского Бреста в следующий игровой день, 22 января.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В турнирной таблице единоличным лидером является английский Ливерпуль, который с 6 победами имеет 18 очков из 18. Далее следует Барселона (15 пунктов). Эти два клуба досрочно вышли в плей-офф.

По 13 баллов набрали Арсенал, Байер, Астон Вилла, Интер, Брест и Лилль. Они математически очень близки к выполнению задачи.

Шахтер после поражения в Гельзенкирхене от Баварии (1:5) с 4 очками занимает 27-е место в турнирной таблице ЛЧ.

У горняков остались определенные шансы на выход в плей-офф, для этого нужно побеждать Брест (22 января) и на выезде Боруссию Д (29 января). А также надеяться на неудачи конкурентов.

Три команды – РБ Лейпциг, Слован Братислава и Янг Бойз идут без очков и потеряли все шансы.

Последние 7-й и 8-й туры ЛЧ пройдут 21/22 и 29 января соответственно.

⚽️ Лига чемпионов. 7-й тур, 21 января

19:45. Аталанта – Штурм

19:45. Монако – Астон Вилла

22:00. Атлетико Мадрид – Байер

22:00. Бенфика – Барселона

22:00. Болонья – Боруссия Д

22:00. Брюгге – Ювентус

22:00. Ливерпуль – Лилль

22:00. Слован Братислава – Штутгарт

22:00. Црвена Звезда – ПСВ

🏆 Турнирная таблица

📊 Инфографика