Монако – Астон Вилла – 1:0. Как забил Синго. Видео гола и обзор матча
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Вечером 21 января состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов.
«Монако» на своем поле обыграл «Астон Виллу» с минимальным счетом 1:0.
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Единственный гол на 8-й минуте забил защитник хозяев поля Вильфрид Синго.
«Монако» (13 очков) поднялся на 9-е место в турнирной таблице, догнав «Астон Виллу» (13), которая идет на 7-й позиции.
Лига чемпионов. 7-й тур, 21 января
Монако (Франция) – Астон Вилла (Англия) – 1:0
Гол: Вильфрид Синго, 8
Видео гола и обзор матча
События матча
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