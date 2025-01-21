Монако переиграл Астон Виллу и догнал ее в турнирной таблице ЛЧ

Вечером 21 января состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов.

«Монако» на своем поле обыграл «Астон Виллу» с минимальным счетом 1:0.

Единственный гол на 8-й минуте забил защитник хозяев поля Вильфрид Синго.

«Монако» (13 очков) поднялся на 9-е место в турнирной таблице, догнав «Астон Виллу» (13), которая идет на 7-й позиции.

Лига чемпионов. 7-й тур, 21 января

Монако (Франция) – Астон Вилла (Англия) – 1:0

Гол: Вильфрид Синго, 8