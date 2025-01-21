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Лига Чемпионов
Монако
21.01.2025 19:45 – FT 1 : 0
Астон Вилла
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Лига чемпионов
21 января 2025, 21:47 | Обновлено 21 января 2025, 21:52
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0

Монако переиграл Астон Виллу и догнал ее в турнирной таблице ЛЧ

Единственный гол на 8-й минуте забил защитник хозяев поля Вильфрид Синго

21 января 2025, 21:47 | Обновлено 21 января 2025, 21:52
99
0
Монако переиграл Астон Виллу и догнал ее в турнирной таблице ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 21 января состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов.

«Монако» на своем поле обыграл «Астон Виллу» с минимальным счетом 1:0.

Единственный гол на 8-й минуте забил защитник хозяев поля Вильфрид Синго.

«Монако» (13 очков) поднялся на 9-е место в турнирной таблице, догнав «Астон Виллу» (13), которая идет на 7-й позиции.

Лига чемпионов. 7-й тур, 21 января

Монако (Франция) – Астон Вилла (Англия) – 1:0

Гол: Вильфрид Синго, 8

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Лига чемпионов Монако Астон Вилла
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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