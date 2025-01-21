21.01.2025 19:45 – FT 1 : 0
Лига чемпионов21 января 2025, 21:47 | Обновлено 21 января 2025, 21:52
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Монако переиграл Астон Виллу и догнал ее в турнирной таблице ЛЧ
Единственный гол на 8-й минуте забил защитник хозяев поля Вильфрид Синго
21 января 2025, 21:47 | Обновлено 21 января 2025, 21:52
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Вечером 21 января состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов.
«Монако» на своем поле обыграл «Астон Виллу» с минимальным счетом 1:0.
Единственный гол на 8-й минуте забил защитник хозяев поля Вильфрид Синго.
«Монако» (13 очков) поднялся на 9-е место в турнирной таблице, догнав «Астон Виллу» (13), которая идет на 7-й позиции.
Лига чемпионов. 7-й тур, 21 января
Монако (Франция) – Астон Вилла (Англия) – 1:0
Гол: Вильфрид Синго, 8
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