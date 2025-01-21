21 января на «Ян Брейдел» пройдет матч 7-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Брюгге» встретится с «Ювентусом». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Брюгге

Команда в прошлом сезоне смогла, сменив перед финишной прямой тренера, рывком обойти Роял Юнион и вернуть себе титул в Жупилер-Лиге. Это и обеспечило бельгийцам возможность вернуться в Лигу чемпионов. Там они начинали, дважды проиграв в первых трех турах, дома дортмундской Боруссии и в Милане одноименному сопернику. Но при этом уже получилось набрать 10 очков, победив Штурм, Астон Виллу и Спортинг при ничьей в Глазго с Селтиков. Так что клуб уже не одной, а двумя ногами в плей-офф, и сейчас явно не меньше внимания будет уделено не встречам в еврокубке, а сосредоточить силы на гонке на внутренней арене, где идет тяжелая гонка с Генком, и в нем подопечные Ники Хейена пока что в неприятном статусе догоняющих.

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Ювентус

Клуб в прошлом сезоне вернулся на третье место в Серии А, прибавив к этому победу в кубке Италии. Но к Аллегри, да и футболистам, в 2024-м году накопилось немало претензий. В итоге Массимилиано уволили досрочно, сразу после триумфального финала Копа Италиа, а состав серьезно изменили летом. Но при этом подопечные уже Тиаго Мотты крайне нестабильны и получают немало критики. В том числе и и в Лиге чемпионов. Там Старая Синьора стартовала с побед над ПСВ и РБ Лейпцигом. Но потом было поражение дома Штутгарту и только ничьи с Астон Виллой и Лиллем. Впрочем, любые сомнения насчет выхода в плей-офф еврокубка нивелированы победой 2:0 над Манчестер Сити. Иное дело - внутренняя арена, где львиная часть матчей Серии А закончились ничьими, а в Суперкубке проиграли сразу Милану. Пока что очевидно это будет приоритетом для команды из Турина.

Статистика личных встреч

Клубы играли в 1978-м и 2005-м году. Бельгийцы однажды выиграли, но остальные три матча были проиграны.

Прогноз

Букмекерские конторы не особенно верят в хозяев поля. Но мотивация гостей сомнительна, стоит попробовать ставку на то, что бельгийцы не проиграют (коэффициент - 1,727).