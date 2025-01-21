С одним ударом в створ. Брюгге и Ювентус разошлись миром

21 января в матче 7-го тура Лиги чемпионов встречались бельгийский «Брюгге» и итальянский «Ювентус».

Матч проходил на стадионе Ян Брейдел. Именно на этой арене от «Брюгге» проигрывали «Астон Вилла» (1:0) и «Спортинг» (2:1). Так что и «Ювентус» ожидала тяжелая игра.

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В первом тайме на поле была равная игра. Команды в основном боролись за центр поля и создали лишь по одному полумоменту.

Второй тайм был похож на первый. Обе команды ничего не могли сделать в атаке. Первый и единственный удар в створ нанес игрок «Ювентуса» Мануэль Локателли на 85-й минуте.

После 7-го тура «Брюгге» находится на 17-й строчке с 11 очками, а «Ювентус» на 14-й с 12-ю зачетными баллами.

Лига чемпионов. 7-й тур. 21 января

Брюгге (Бельгия) – Ювентус (Италия) – 0:0

Предупреждения: Копмайнерс, 38, Консейсау, 77

Брюгге: Миньоле, Саббе, (Сейс, 69), Мехеле, Ордоньес, Де Кейпер, Яшари, Оньедика, Тальби, (Майер, 90+1), Ванакен, Цолис, (Ветлесен, 78), Хутгла, (Нильсен, 69)

Ювентус: Ди Грегорио, Савона, Гатти, Калюлю, Камбьясо, Локателли, Дуглас Луиз, (Тюрам, 75), Веа, (Консейсау, 65) Копмайнерс, (Маккени, 75) Мбангула, (Йылдиз, 65), Гонсалес, (Влахович, 75)

Фотоотчет с матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine