Лига чемпионов22 января 2025, 04:43 | Обновлено 22 января 2025, 05:16
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Брюгге – Ювентус – 0:0. Ничья, которая устроила всех. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор поединка 7-го тура Лиги чемпионов
22 января 2025, 04:43 | Обновлено 22 января 2025, 05:16
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Вечером 21 января состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов.
Бельгийский Брюгге и итальянский Ювентус разошлись миром (0:0).
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Эта ничья устроила обе команды, которые упрочили свои шансы попасть в топ-24.
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Лига чемпионов. 7-й тур, 21 января
Брюгге (Бельгия) – Ювентус (Италия) – 0:0
Видео голов и обзор матча
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