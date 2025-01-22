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Лига Чемпионов
Брюгге
21.01.2025 22:00 – FT 0 : 0
Ювентус
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
22 января 2025, 04:43 | Обновлено 22 января 2025, 05:16
21
0

Брюгге – Ювентус – 0:0. Ничья, которая устроила всех. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор поединка 7-го тура Лиги чемпионов

22 января 2025, 04:43 | Обновлено 22 января 2025, 05:16
21
0
Брюгге – Ювентус – 0:0. Ничья, которая устроила всех. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 21 января состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов.

Бельгийский Брюгге и итальянский Ювентус разошлись миром (0:0).

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Эта ничья устроила обе команды, которые упрочили свои шансы попасть в топ-24.

Лига чемпионов. 7-й тур, 21 января

Брюгге (Бельгия) – Ювентус (Италия) – 0:0

Видео голов и обзор матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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