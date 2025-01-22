Вечером 21 января состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов.

Бельгийский Брюгге и итальянский Ювентус разошлись миром (0:0).

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Эта ничья устроила обе команды, которые упрочили свои шансы попасть в топ-24.

Лига чемпионов. 7-й тур, 21 января

Брюгге (Бельгия) – Ювентус (Италия) – 0:0

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