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Australian Open
21 января 2025, 21:14 | Обновлено 21 января 2025, 21:15
1727
0

Букмекеры оценили шансы Свитолиной выйти в полуфинал Australian Open 2025

22 января Элина проведет матч 1/4 финала мейджора против Мэдисон Киз

21 января 2025, 21:14 | Обновлено 21 января 2025, 21:15
1727
0
Букмекеры оценили шансы Свитолиной выйти в полуфинал Australian Open 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

22 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В четвертьфинале украинка сыграет против Мэдисон Киз (США, WTA 14). Ориентировочное время начала игры – 02:30 по Киеву.

Букмекерские конторы выставили коэффициент на этот поединок. Фавориткой идет Мэдисон Киз – 1.54. На Свитолину котировки составляют 2.60.

На то, что Свитолина выиграет хотя бы сет, коэффициент составляет 1.60. На 2:0 от Киз можно поставить по 2.42, а на Элину – 4.50.

Тотал геймов больше 19.5 расценивается в 1.44, а в обратную сторону (тотал меньше) – 2.81.

Sport.ua проведет видеотрансляцию, а также уже подготовил анонс и прогноз на встречу.

Основные котировки на матч Элина Свитолина – Мэдисон Киз:

  • Победа Свитолиной – 2.60
  • Победа Киз – 1.54
  • Победа Свитолиной 2:0 – 4.50
  • Победа Киз 2:0 – 1.44
  • Тотал геймов больше 19.5 – 1.44
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Элина Свитолина Мэдисон Киз Australian Open 2025 котировки букмекеров азарт
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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