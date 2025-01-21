Букмекеры оценили шансы Свитолиной выйти в полуфинал Australian Open 2025
22 января Элина проведет матч 1/4 финала мейджора против Мэдисон Киз
22 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.
В четвертьфинале украинка сыграет против Мэдисон Киз (США, WTA 14). Ориентировочное время начала игры – 02:30 по Киеву.
Букмекерские конторы выставили коэффициент на этот поединок. Фавориткой идет Мэдисон Киз – 1.54. На Свитолину котировки составляют 2.60.
На то, что Свитолина выиграет хотя бы сет, коэффициент составляет 1.60. На 2:0 от Киз можно поставить по 2.42, а на Элину – 4.50.
Тотал геймов больше 19.5 расценивается в 1.44, а в обратную сторону (тотал меньше) – 2.81.
Sport.ua проведет видеотрансляцию, а также уже подготовил анонс и прогноз на встречу.
Основные котировки на матч Элина Свитолина – Мэдисон Киз:
- Победа Свитолиной – 2.60
- Победа Киз – 1.54
- Победа Свитолиной 2:0 – 4.50
- Победа Киз 2:0 – 1.44
- Тотал геймов больше 19.5 – 1.44
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Поединок состоится 22 января в 10:30 по Киеву
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