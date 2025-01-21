Букмекеры оценили шансы Свитолиной выйти в полуфинал Australian Open 2025

22 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В четвертьфинале украинка сыграет против Мэдисон Киз (США, WTA 14). Ориентировочное время начала игры – 02:30 по Киеву.

Букмекерские конторы выставили коэффициент на этот поединок. Фавориткой идет Мэдисон Киз – 1.54. На Свитолину котировки составляют 2.60.

На то, что Свитолина выиграет хотя бы сет, коэффициент составляет 1.60. На 2:0 от Киз можно поставить по 2.42, а на Элину – 4.50.

Тотал геймов больше 19.5 расценивается в 1.44, а в обратную сторону (тотал меньше) – 2.81.

Sport.ua проведет видеотрансляцию, а также уже подготовил анонс и прогноз на встречу.

Основные котировки на матч Элина Свитолина – Мэдисон Киз: