22 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В четвертьфинале украинка сыграет против Мэдисон Киз (США, WTA 14). Ориентировочное время начала игры – 02:30 по Киеву.

Sport.ua проведет видеотрансляцию поединка.

Элина Свитолина

Проходят года, а украинские фанаты тенниса могут надеяться только на Элину Свитолину. Я про успешное выступления на турнирах и финальные стадии.

Хорошо, что наша легенда это демонстрирует. Признаюсь, четвертьфинала от Элины точно не ожидал. И такие же мысли и о полуфинале. Но как же хочется победы Свитолиной, ведь против Паолини и Кудерметовой тоже были сомнения.

Несмотря на крутые результаты Свитолиной, все же есть одна проблема, если рассматривать два предыдущих поединка на АО-2025 – она тяжело входит в игру. Элина сама признавалась, что стартовые 2:6 против Паолини – далеко не то, что она хотела. Да и с Кудерметовой было 1:4, нейтралка вела с двумя брейками. То ли травма соперницы, то ли идеальный теннис Свитолиной, или все вместе, позволили украинке оформить крутой камбек.

Когда у Элины идет игра – ее сложно перебить в розыгрышах. В свой лучший день Свитолина может не обыграть разве что праймовую Игу Свентек. Остальные топ-теннисистки, по типу Рыбакиной и Соболенко, игры которых во многом зависят от подачи, вряд ли будут выглядеть увереннее в рали и, соответственно, в самом матче. И многое решает физическая подготовка / отсутствие травм, с чем у Элины после операции вроде как все хорошо.

Последние два сета против Паолини и матч с Кудерметовой Свитолина провела просто фантастически, если рассматривать виннерсы и анфорсы. С Жасмин во второй и третьих партиях украинка наклепала 26 ударов на вылет и допустила только 6 невынужденных, а в игре с Кудерметовой – 15 против 14.

Проблемы Элины на старте каждого из поединков связаны с тем, что она не может хорошо подать. Отсюда неуверенность и слабая игра в целом. С более атакующей и стабильной Киз нужно начинать лучше.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Мэдисон Киз

До старта Australian Open я считал, что Мэдисон – темная лошадка турнира. Да, она в принципе топовая теннисистка, но ничего выдающего не демонстрировала и никто не считал ее одной из фавориток на трофей в Мельбурне.

Киз начала 2025 год в Окленде, где дошла до четвертьфинала и проиграла будущей чемпионке Кларе Таусон. Далее 29-летняя американка отправилась на пятисотник в Аделаиде, где наглядно показала, почему не нужно жаловаться на сложную сетку, если ты просто готова к турниру. Мэдисон в Аделаиде в пяти матчах одолела пятерых представительниц топ-25 (четыре из топ-20 и две из топ-10): Хаддад Майю, Остапенко, Касаткину, Самсонову и Пегулу. Можно сколько угодно писать про отсутствие формы у Остапенко и Хаддад Майи, но разница – это теннисистки из первой двадцатки на тот момент. Да и какая может быть форма на старте сезона, если ты не Свентек / Гауфф / Соболенко?

На Aus Open Мэдисон в первых двух матчах размялась на Энн Ли и Елене-Габриэле Русе (с румынкой все же понадобилось три сета), а затем справилась с Даниэль Коллинс и Еленой Рыбакиной. Две отличные победы показывают, что у Киз нет усталости и к Свитолиной она подойдет полностью готовой.

У Киз, в отличии от Элины, нет проблем с подачей, в частности с первым мячом. Киз попадает первым в 70%+ случаев. Но все же акцент на подачу ведет за собой и ошибки, поэтому в трех последних играх у нее по 4+ двойных.

Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдисон Киз

Личные встречи

Ранее Свитолина и Киз играли между собой 5 раз, счет 3:2 в пользу американки. В последний раз девушки играли между собой в 2022, а в 2019 Свитолина одолела Мэдисон в 1/8 финала Australian Open.

Прогноз на матч Элина Свитолина – Мэдисон Киз

Киз идет фавориткой за цифры 1.53. На Свитолину дают 2.64. Справедливо, что американка идет фавориткой. Но мы можем использовать это в качестве подстраховки, пока будем ждать победу Элины – фора Свитолиной по сетам +1.5 за 1.60.