На Рэшфорда появился претендент в Лиге 1
«Марсель» заинтересован в аренде игрока «Манчестер Юнайтед»
28-летний английский форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может получить предложение от «Марселя».
Как сообщает издание L'Equipe, представитель Лиги 1 желает взять игрока в аренду.
Сам Рэшфорд заявлял, что хочет остаться в составе «красных дьяволов», но если главный тренер команды Рубен Аморим не будет рассчитывать на игрока, то у Маркуса есть предложение от «Барселоны».
Также «Марселю» нужно конкурировать с дортмундской «Боруссией» и «Миланом».
Последний раз Маркус выходил на поле 12 декабря. По словам главного тренера «красно-белых», игрок находится в плохой физической форме.
Ранее появлялась информация, что «Марсель» рассматривает возможность подписать Поля Погба.
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