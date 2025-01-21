На Рэшфорда появился претендент в Лиге 1

28-летний английский форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может получить предложение от «Марселя».

Как сообщает издание L'Equipe, представитель Лиги 1 желает взять игрока в аренду.

Сам Рэшфорд заявлял, что хочет остаться в составе «красных дьяволов», но если главный тренер команды Рубен Аморим не будет рассчитывать на игрока, то у Маркуса есть предложение от «Барселоны».

Также «Марселю» нужно конкурировать с дортмундской «Боруссией» и «Миланом».

Последний раз Маркус выходил на поле 12 декабря. По словам главного тренера «красно-белых», игрок находится в плохой физической форме.

Ранее появлялась информация, что «Марсель» рассматривает возможность подписать Поля Погба.