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Франция
21 января 2025, 18:40 | Обновлено 21 января 2025, 19:11
141
0

На Рэшфорда появился претендент в Лиге 1

«Марсель» заинтересован в аренде игрока «Манчестер Юнайтед»

21 января 2025, 18:40 | Обновлено 21 января 2025, 19:11
141
0
На Рэшфорда появился претендент в Лиге 1
Getty Images/Global Images Ukraine

28-летний английский форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может получить предложение от «Марселя».

Как сообщает издание L'Equipe, представитель Лиги 1 желает взять игрока в аренду.

Сам Рэшфорд заявлял, что хочет остаться в составе «красных дьяволов», но если главный тренер команды Рубен Аморим не будет рассчитывать на игрока, то у Маркуса есть предложение от «Барселоны».

Также «Марселю» нужно конкурировать с дортмундской «Боруссией» и «Миланом».

Последний раз Маркус выходил на поле 12 декабря. По словам главного тренера «красно-белых», игрок находится в плохой физической форме.

Ранее появлялась информация, что «Марсель» рассматривает возможность подписать Поля Погба.

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Манчестер Юнайтед Марсель Маркус Рэшфорд трансферы трансферы Лиги 1 трансферы АПЛ
Олександр Сільченко Источник: L'Equipe
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