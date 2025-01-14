У Погба снова появилась возможность трудоустроиться в Лиге 1
В «Марселе» готовы дать шанс скандальному футболисту
31-летний французский полузащитник Поль Погба, который находится в статусе свободного агента, может стать игроком «Марселя».
По информации Gazzetta dello Sport, французский клуб предложит сделку Погба уже зимой.
В сентябре 2023 года Погба был отстранен из-за положительного теста на тестостерон. В 2024 году «Ювентус» принял решение расторгнуть контракт с футболистом. С тех пор игрок активно ищет новую команду, однако предложений от топ-клубов не поступало.
Поль Погба – чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции, победитель Лиги Европы 2017 года и многократный чемпион Италии. Однако последние годы его карьеры были омрачены травмами, нестабильностью и скандалами.
Ранее стало известно, что ПСЖ договорился с «Наполи» о трансфере Хвичи Кварацхелии.
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