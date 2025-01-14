Франция14 января 2025, 19:12 |
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Уже скоро. Известно, когда Кварацхелия станет игроком ПСЖ
Медосмотр и подписание контракта пройдут до конца недели
14 января 2025, 19:12 |
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ПСЖ уже договорился с Наполи о переходе атакующего хавбека Хвичи Кварацхелии, а трансфер должны официально оформить до конца нынешней недели.
Сообщается, что парижане уже запланировали медосмотр, который состоится в ближайшие дни, а затем пройдет официальная презентация звездного новичка.
Переход оценивается в 70-75 миллионов евро, а грузинский игрок подпишет контракт на 5 лет.
Кварацхелия, который становился чемпионом в составе Наполи, недавно потребовал у клуба трансфер.
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