Уже скоро. Известно, когда Кварацхелия станет игроком ПСЖ

ПСЖ уже договорился с Наполи о переходе атакующего хавбека Хвичи Кварацхелии, а трансфер должны официально оформить до конца нынешней недели.

Сообщается, что парижане уже запланировали медосмотр, который состоится в ближайшие дни, а затем пройдет официальная презентация звездного новичка.

Переход оценивается в 70-75 миллионов евро, а грузинский игрок подпишет контракт на 5 лет.

Кварацхелия, который становился чемпионом в составе Наполи, недавно потребовал у клуба трансфер.