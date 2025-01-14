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  4. Уже скоро. Известно, когда Кварацхелия станет игроком ПСЖ
Франция
14 января 2025, 19:12 |
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Уже скоро. Известно, когда Кварацхелия станет игроком ПСЖ

Медосмотр и подписание контракта пройдут до конца недели

14 января 2025, 19:12 |
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Уже скоро. Известно, когда Кварацхелия станет игроком ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

ПСЖ уже договорился с Наполи о переходе атакующего хавбека Хвичи Кварацхелии, а трансфер должны официально оформить до конца нынешней недели.

Сообщается, что парижане уже запланировали медосмотр, который состоится в ближайшие дни, а затем пройдет официальная презентация звездного новичка.

Переход оценивается в 70-75 миллионов евро, а грузинский игрок подпишет контракт на 5 лет.

Кварацхелия, который становился чемпионом в составе Наполи, недавно потребовал у клуба трансфер.

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Хвича Кварацхелия ПСЖ Наполи трансферы трансферы Лиги 1 трансферы Серии A
Иван Зинченко Источник: Николо Скира
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