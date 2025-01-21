Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Когда играет Свитолина? Расписание матчей на Aus Open 2025 на 22 января
Australian Open
21 января 2025, 21:43 |
581
0

Когда играет Свитолина? Расписание матчей на Aus Open 2025 на 22 января

В среду на Rod Laver Arena Элина проведет поединок против Мэдисон Киз

21 января 2025, 21:43 |
581
0
Когда играет Свитолина? Расписание матчей на Aus Open 2025 на 22 января
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

21 января на Открытом чемпионате Австралии 2025 продолжатся матчи 1/4 финала в одиночном и парном разрядах, а также поединки юниорского турнира и микста.

Во вторник на корты Мельбурна выйдет только одна представительница Украины – Элина Свитолина. Украинка проведет четвертьфинальное противостояние против Мэдисон Киз.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток на АО-2025, 22 января

Australian Open 2025. Одиночный разряд. 1/4 финала

Rod Laver Arena. 1-й запуск (не ранее 02:30)

Элина Свитолина [28] – Мэдисон Киз [19]

Расписание матчей 1/4 финала в мужском и женском одиночных разрядах, 22 января

Rod Laver Arena. Начало игрового дня – в 02:30

  • 02:30. Элина Свитолина [28] – Мэдисон Киз [19]
  • 04:00. Эмма Наварро [8] – Ига Свентек [2]
  • 05:30. Бен Шелтон [21] – Лоренцо Сонего
  • 10:30. Янник Синнер [1] – Алекс де Минаур [8]

Полное расписание матчей на Aus Open 2025

По теме:
Букмекеры оценили шансы Свитолиной выйти в полуфинал Australian Open 2025
Новак Джокович – Карлос Алькарас. Ночная битва Мельбурна. Видеообзор матча
Эмма Наварро – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч Australian Open 2025
Элина Свитолина Мэдисон Киз расписание Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На Australian Open 2025 определена первая полуфинальная пара у женщин
Теннис | 21 января 2025, 12:18 2
На Australian Open 2025 определена первая полуфинальная пара у женщин
На Australian Open 2025 определена первая полуфинальная пара у женщин

Паула Бадоса сыграет против Арины Соболенко в поединке за выход в решающий матч

Динамо работает на трансферном рынке как по учебнику. Не хватает топ-продаж
Футбол | 21 января 2025, 06:59 69
Динамо работает на трансферном рынке как по учебнику. Не хватает топ-продаж
Динамо работает на трансферном рынке как по учебнику. Не хватает топ-продаж

Алексей Сливченко считает, что киевляне наконец-то начали действовать максимально логично

Определена первая полуфинальная пара Australian Open 2025 у мужчин
Теннис | 21.01.2025, 16:25
Определена первая полуфинальная пара Australian Open 2025 у мужчин
Определена первая полуфинальная пара Australian Open 2025 у мужчин
Легенда выжила. Джокович и Алькарас устроили шоу в четвертьфинале Aus Open
Теннис | 21.01.2025, 15:59
Легенда выжила. Джокович и Алькарас устроили шоу в четвертьфинале Aus Open
Легенда выжила. Джокович и Алькарас устроили шоу в четвертьфинале Aus Open
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я пересмотрел реванш Усик – Фьюри и понял одно» 
Бокс | 21.01.2025, 09:15
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я пересмотрел реванш Усик – Фьюри и понял одно» 
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я пересмотрел реванш Усик – Фьюри и понял одно» 
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
УАФ определилась с местом проведения матча Украина – Бельгия
УАФ определилась с местом проведения матча Украина – Бельгия
21.01.2025, 11:21 8
Футбол
ФЬЮРИ дал интервью после боя с Усиком: «Сейчас я понял только одно»
ФЬЮРИ дал интервью после боя с Усиком: «Сейчас я понял только одно»
21.01.2025, 11:01
Бокс
Вероника КУДЕРМЕТОВА – мужу: «Выйди, покажи, как надо»
Вероника КУДЕРМЕТОВА – мужу: «Выйди, покажи, как надо»
20.01.2025, 03:51 2
Теннис
Не Холанд. Анчелотти назвал лучшего центрального нападающего в мире
Не Холанд. Анчелотти назвал лучшего центрального нападающего в мире
20.01.2025, 08:32
Футбол
Шахтер продал игрока сборной Украины – это не Зубков. Известна сумма
Шахтер продал игрока сборной Украины – это не Зубков. Известна сумма
20.01.2025, 17:22 64
Футбол
«Новый Кроос». Перес и Анчелотти в восторге от испанского полузащитника
«Новый Кроос». Перес и Анчелотти в восторге от испанского полузащитника
20.01.2025, 12:34 4
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Это полнейшее безумие и самое глупое, что я слышал»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это полнейшее безумие и самое глупое, что я слышал»
20.01.2025, 15:29 1
Бокс
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею в ярком матче вышла в полуфинал
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею в ярком матче вышла в полуфинал
20.01.2025, 00:07 15
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем