Когда играет Свитолина? Расписание матчей на Aus Open 2025 на 22 января

21 января на Открытом чемпионате Австралии 2025 продолжатся матчи 1/4 финала в одиночном и парном разрядах, а также поединки юниорского турнира и микста.

Во вторник на корты Мельбурна выйдет только одна представительница Украины – Элина Свитолина. Украинка проведет четвертьфинальное противостояние против Мэдисон Киз.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток на АО-2025, 22 января

Australian Open 2025. Одиночный разряд. 1/4 финала

Rod Laver Arena. 1-й запуск (не ранее 02:30)

Элина Свитолина [28] – Мэдисон Киз [19]

Расписание матчей 1/4 финала в мужском и женском одиночных разрядах, 22 января

Rod Laver Arena. Начало игрового дня – в 02:30

02:30. Элина Свитолина [28] – Мэдисон Киз [19]

Элина Свитолина [28] – Мэдисон Киз [19] 04:00. Эмма Наварро [8] – Ига Свентек [2]

Эмма Наварро [8] – Ига Свентек [2] 05:30. Бен Шелтон [21] – Лоренцо Сонего

Бен Шелтон [21] – Лоренцо Сонего 10:30. Янник Синнер [1] – Алекс де Минаур [8]

Полное расписание матчей на Aus Open 2025