Когда играет Свитолина? Расписание матчей на Aus Open 2025 на 22 января
В среду на Rod Laver Arena Элина проведет поединок против Мэдисон Киз
21 января на Открытом чемпионате Австралии 2025 продолжатся матчи 1/4 финала в одиночном и парном разрядах, а также поединки юниорского турнира и микста.
Во вторник на корты Мельбурна выйдет только одна представительница Украины – Элина Свитолина. Украинка проведет четвертьфинальное противостояние против Мэдисон Киз.
Расписание матчей с участием украинских теннисисток на АО-2025, 22 января
Australian Open 2025. Одиночный разряд. 1/4 финала
Rod Laver Arena. 1-й запуск (не ранее 02:30)
Элина Свитолина [28] – Мэдисон Киз [19]
Расписание матчей 1/4 финала в мужском и женском одиночных разрядах, 22 января
Rod Laver Arena. Начало игрового дня – в 02:30
- 02:30. Элина Свитолина [28] – Мэдисон Киз [19]
- 04:00. Эмма Наварро [8] – Ига Свентек [2]
- 05:30. Бен Шелтон [21] – Лоренцо Сонего
- 10:30. Янник Синнер [1] – Алекс де Минаур [8]
Полное расписание матчей на Aus Open 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Паула Бадоса сыграет против Арины Соболенко в поединке за выход в решающий матч
Алексей Сливченко считает, что киевляне наконец-то начали действовать максимально логично