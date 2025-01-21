Реал подписал контракт с суперзвездой футбола. Трансфер состоится летом

Правый защитник английского «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд подписал контракт с мадридским «Реалом», сообщает известный испанский журналист Рамон Альварес.

По информации источника, переход 26-летнего футболиста состоится летом на правах свободного агента - «красные» отказались продавать его в зимнее трансферное окно.

Отмечается, что сумма подписного бонуса составляет 18-20 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Трент Александер-Арнольд провел 28 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро, а его контракт с «Ливерпулем» действует до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что Трентом Александер-Арнольдом интересуется «Бавария».