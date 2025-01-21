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  4. Реал подписал контракт с суперзвездой футбола. Трансфер состоится летом
Испания
21 января 2025, 11:58 |
1728
0

Реал подписал контракт с суперзвездой футбола. Трансфер состоится летом

Трент Александер-Арнольд покинет «Ливерпуль»

21 января 2025, 11:58 |
1728
0
Реал подписал контракт с суперзвездой футбола. Трансфер состоится летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

Правый защитник английского «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд подписал контракт с мадридским «Реалом», сообщает известный испанский журналист Рамон Альварес.

По информации источника, переход 26-летнего футболиста состоится летом на правах свободного агента - «красные» отказались продавать его в зимнее трансферное окно.

Отмечается, что сумма подписного бонуса составляет 18-20 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Трент Александер-Арнольд провел 28 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро, а его контракт с «Ливерпулем» действует до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что Трентом Александер-Арнольдом интересуется «Бавария».

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Трент Александер-Арнольд Реал Мадрид Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги свободный агент
Дмитро Вус Источник: X (Twitter)
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